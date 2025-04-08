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Дилерам запретят навязывать «допы», но успокоит ли их этот закон? Мнение эксперта

Автоэксперт Шапарин: запрет о запрете навязывания допуслуг не остановит дилеров

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Покупка автомобиля – событие, требующее тщательной подготовки и внимательности. Однако часто радость от приобретения омрачается агрессивным навязыванием дополнительных услуг в автосалонах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью RT четко обозначил суть проблемы: дилеры зарабатывают не столько на продаже автомобилей, сколько на финансовых услугах, которые они предлагают в качестве дополнения.

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Дилеры мастерски владеют искусством составления договоров. Юридически грамотно оформленные документы, изобилующие мелким шрифтом и сложными формулировками, призваны защитить дилера от претензий клиентов, даже если те соглашаются на услуги под давлением. Однако это не снимает ответственности с продавца за этичную и прозрачную работу.

Покупатель должен быть бдителен и осознавать, что навязывание допуслуг – это обычная практика. Знание механизмов работы дилерских центров и осторожный подход к дополнительным услугам помогут избежать неоправданных трат и сохранить свои средства.

К примеру, цена дефицитного автомобиля может удвоиться за счёт грамотно реализованных допуслуг.

Источник: RT на русском

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 9
08.04.2025 
Фото:freepik / freepik
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