Дилерам запретят навязывать «допы», но успокоит ли их этот закон? Мнение эксперта
Покупка автомобиля – событие, требующее тщательной подготовки и внимательности. Однако часто радость от приобретения омрачается агрессивным навязыванием дополнительных услуг в автосалонах.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью RT четко обозначил суть проблемы: дилеры зарабатывают не столько на продаже автомобилей, сколько на финансовых услугах, которые они предлагают в качестве дополнения.
Дилеры мастерски владеют искусством составления договоров. Юридически грамотно оформленные документы, изобилующие мелким шрифтом и сложными формулировками, призваны защитить дилера от претензий клиентов, даже если те соглашаются на услуги под давлением. Однако это не снимает ответственности с продавца за этичную и прозрачную работу.
Покупатель должен быть бдителен и осознавать, что навязывание допуслуг – это обычная практика. Знание механизмов работы дилерских центров и осторожный подход к дополнительным услугам помогут избежать неоправданных трат и сохранить свои средства.
К примеру, цена дефицитного автомобиля может удвоиться за счёт грамотно реализованных допуслуг.
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Источник: RT на русском