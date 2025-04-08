На рынок вышел очень дешевый семейный минивэн со смешным расходом

Компания Wuling выпустила самый дешевый гибридный минивэн за 68,8 тыс. юаней

Китайский авторынок постоянно удивляет, и компания Wuling снова доказала это, представив Hongguang – самый дешевый гибридный минивэн на территории Поднебесной.

Цена в 68,8 тыс. юаней (около 800 тыс. рублей по текущему курсу) делает его настоящим прорывом в сегменте экологически чистых автомобилей, делая их доступными для широкого круга потребителей.

За эти деньги покупатель получает практичный и экономичный автомобиль, способный удовлетворить потребности большой семьи.

Wuling

Автомобиль доступен в двух вариантах – пяти- и семиместном, что позволяет адаптировать его под различные семейные нужды. Габариты – 4515 мм в длину и 2850 мм колесная база – обеспечивают достаточно просторный салон, комфортный для пассажиров.

Wuling

Сердцем Hongguang является гибридная силовая установка, сочетающая экономичность и практичность. Батарея на 8,5 кВтч обеспечивает до 50 км пробега на чистой электротяге, что идеально подходит для поездок по городу или коротких маршрутов.

Для поездок на дальние расстояния в игру вступает 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий как генератор, подзаряжающий батарею. Это позволяет значительно увеличить запас хода до впечатляющих 1000 километров без дозаправки, что является значительным преимуществом для семейных поездок. При этом средний расход топлива составляет всего 4,3 л на 100 км, что демонстрирует высокую топливную эффективность. 55-литровый топливный бак в сочетании с экономичным двигателем и рекуперацией энергии при торможении обеспечивают максимальную автономность.

Wuling

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Источник: CarNewsChina