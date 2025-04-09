Не игнорируйте эти изменения в автомобиле, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт

Эксперт Константинов перечислил признаки скорого выхода из строя автомобиля

Игнорирование первых признаков неисправности в автомобиле может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Поэтому важно уметь распознавать тревожные сигналы, которые посылает ваш железный конь.

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон», выделяет несколько ключевых симптомов, указывающих на серьезные проблемы.

Звуки – один из самых информативных индикаторов неисправностей. Скрежет при торможении – явный признак проблем с тормозными дисками. Возможно, они изношены, деформированы или повреждены.

Свист из-под капота часто свидетельствует о проблемах с приводным ремнем. Он может быть изношен, ослаблен или поврежден.

Стук в двигателе может указывать на множество проблем, от износа поршней до повреждения шатунов или подшипников. Стук – серьезный повод для обращения в автосервис для проведения диагностики. Затягивание с ремонтом может привести к капитальному ремонту двигателя.

Если двигатель работает с перебоями, троит – это сигнал о проблемах в системе зажигания, топливной системе или о низкой компрессии в цилиндрах. Необходимо проверить свечи зажигания, форсунки, провода высоковольтного напряжения и измерить компрессию.

Помимо звуков, на неисправности указывают и изменения в поведении автомобиля. Внезапное увеличение расхода бензина может быть вызвано различными факторами: неисправностью системы впрыска топлива, датчиков кислорода, изношенными свечами зажигания или проблемами с воздушным фильтром. Диагностика поможет выявить причину и устранить ее.

Цвет выхлопа – важный индикатор состояния двигателя. Нормальный цвет – светло-серый. Если дым стал черным, это свидетельствует о переобогащенной топливной смеси – двигатель получает слишком много топлива. Синий дым с запахом гари указывает на сгорание моторного масла в цилиндрах – причина может быть в износе маслосъемных колпачков, поршневых колец или других элементах двигателя. Белый дым обычно сигнализирует о попадании антифриза в цилиндры двигателя – требует незамедлительного ремонта, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Вибрация может быть вызвана деформацией тормозных дисков, износом тормозных колодок или проблемами в подвеске. Если машину тянет в сторону – это признак неисправностей в подвеске, рулевой рейке, а также проблем с тормозной системой (например, неравномерного износа тормозных колодок).

Не стоит игнорировать даже незначительные изменения в работе вашего автомобиля. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта, а также обеспечат вашу безопасность на дороге.

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Источник: Газета.Ru