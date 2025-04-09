#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не игнорируйте эти изменения в автомобиле, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт
9 апреля
Не игнорируйте эти изменения в автомобиле, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт
Эксперт Константинов перечислил признаки...
Актер Михаил Ефремов во время слушания по УДО, март 2025 года
9 апреля
Актер Ефремов вышел из заключения
Михаил Ефремов освободился из колонии в...
Эти машины оказались самыми популярными в параллельном импорте
9 апреля
Эти машины оказались самыми популярными в параллельном импорте
«Автостат» перечислил 10 самых востребованных...

Не игнорируйте эти изменения в автомобиле, чтобы не «попасть» на дорогой ремонт

Эксперт Константинов перечислил признаки скорого выхода из строя автомобиля

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Игнорирование первых признаков неисправности в автомобиле может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Поэтому важно уметь распознавать тревожные сигналы, которые посылает ваш железный конь.

Павел Константинов, директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон», выделяет несколько ключевых симптомов, указывающих на серьезные проблемы.

Звуки – один из самых информативных индикаторов неисправностей. Скрежет при торможении – явный признак проблем с тормозными дисками. Возможно, они изношены, деформированы или повреждены.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Свист из-под капота часто свидетельствует о проблемах с приводным ремнем. Он может быть изношен, ослаблен или поврежден.

Стук в двигателе может указывать на множество проблем, от износа поршней до повреждения шатунов или подшипников. Стук – серьезный повод для обращения в автосервис для проведения диагностики. Затягивание с ремонтом может привести к капитальному ремонту двигателя.

Если двигатель работает с перебоями, троит – это сигнал о проблемах в системе зажигания, топливной системе или о низкой компрессии в цилиндрах. Необходимо проверить свечи зажигания, форсунки, провода высоковольтного напряжения и измерить компрессию.

Помимо звуков, на неисправности указывают и изменения в поведении автомобиля. Внезапное увеличение расхода бензина может быть вызвано различными факторами: неисправностью системы впрыска топлива, датчиков кислорода, изношенными свечами зажигания или проблемами с воздушным фильтром. Диагностика поможет выявить причину и устранить ее.

Цвет выхлопа – важный индикатор состояния двигателя. Нормальный цвет – светло-серый. Если дым стал черным, это свидетельствует о переобогащенной топливной смеси – двигатель получает слишком много топлива. Синий дым с запахом гари указывает на сгорание моторного масла в цилиндрах – причина может быть в износе маслосъемных колпачков, поршневых колец или других элементах двигателя. Белый дым обычно сигнализирует о попадании антифриза в цилиндры двигателя – требует незамедлительного ремонта, так как это может привести к серьезным повреждениям.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Вибрация может быть вызвана деформацией тормозных дисков, износом тормозных колодок или проблемами в подвеске. Если машину тянет в сторону – это признак неисправностей в подвеске, рулевой рейке, а также проблем с тормозной системой (например, неравномерного износа тормозных колодок).

Не стоит игнорировать даже незначительные изменения в работе вашего автомобиля. Своевременная диагностика и ремонт помогут избежать серьезных поломок и дорогостоящего ремонта, а также обеспечат вашу безопасность на дороге.

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
09.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0