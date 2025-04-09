Эти машины признаны самыми угоняемыми в России — в чем причина популярности?

Эксперт Хайцеэр перечислил самые угоняемые автомобили в России

Рост числа угонов автомобилей в России – тревожный сигнал, который требует пристального внимания. За первые три месяца 2025 года страховщики зафиксировали увеличение количества краж на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр указывает на ключевой фактор: доступность модели. Распространенные автомобили, такие как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Vesta и Granta, становятся легкой добычей для угонщиков. Причина проста: высокий спрос на запчасти к этим машинам создает выгодный «черный» рынок. По словам Хайцеэра, заказчиками краж являются все, кто приобретает детали на разборках, маркетплейсах и других ресурсах, стремясь сэкономить, купив подержанные, но относительно качественные комплектующие.

Это создает устойчивый спрос, стимулирующий преступную деятельность. Однако современные методы угона далеко вышли за рамки простого взлома замка.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов описывает использование код-грабберов – устройств, позволяющих считывать код сигнализации автомобиля всего за несколько минут. Процесс происходит незаметно: злоумышленник, находящийся поблизости от автомобиля с ноутбуком и код-граббером, ожидает, пока владелец закроет машину с помощью брелока. В момент нажатия кнопки закрытия, устройство перехватывает цифровой сигнал, копирует код и использует его для взлома. Такой метод эффективен против большинства распространенных иномарок со стандартной заводской защитой.

Страховые компании подтверждают эту тенденцию. «АльфаСтрахование» зафиксировало рост числа угонов в январе-марте 2025 года в 1,6 раза. Hyundai, Kia и LADA оказались в числе наиболее часто похищаемых автомобилей. Аналогичную информацию предоставляет и «Росгосстрах» (хотя конкретные цифры в статье не указаны). Это свидетельствует о масштабности проблемы и её системном характере.

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Источник: Известия