#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Mazda CX-5
9 апреля
В России подешевел добротный японский кроссовер с богатым оснащением
К российским дилерам приехали новые Mazda CX-5...
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
9 апреля
Названо идеальное время для продажи своего автомобиля
Период высокой активности продавцов и...
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
9 апреля
Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей
CAAM: Россия уступила Мексике и ОАЭ лидерство...

Эти машины признаны самыми угоняемыми в России — в чем причина популярности?

Эксперт Хайцеэр перечислил самые угоняемые автомобили в России

Рекомендуем
Надежные бизнес-седаны от 1,3 млн рублей (не Китай!) — 6 лучших

Рост числа угонов автомобилей в России – тревожный сигнал, который требует пристального внимания. За первые три месяца 2025 года страховщики зафиксировали увеличение количества краж на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр указывает на ключевой фактор: доступность модели. Распространенные автомобили, такие как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Vesta и Granta, становятся легкой добычей для угонщиков. Причина проста: высокий спрос на запчасти к этим машинам создает выгодный «черный» рынок. По словам Хайцеэра, заказчиками краж являются все, кто приобретает детали на разборках, маркетплейсах и других ресурсах, стремясь сэкономить, купив подержанные, но относительно качественные комплектующие.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Это создает устойчивый спрос, стимулирующий преступную деятельность. Однако современные методы угона далеко вышли за рамки простого взлома замка.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов описывает использование код-грабберов – устройств, позволяющих считывать код сигнализации автомобиля всего за несколько минут. Процесс происходит незаметно: злоумышленник, находящийся поблизости от автомобиля с ноутбуком и код-граббером, ожидает, пока владелец закроет машину с помощью брелока. В момент нажатия кнопки закрытия, устройство перехватывает цифровой сигнал, копирует код и использует его для взлома. Такой метод эффективен против большинства распространенных иномарок со стандартной заводской защитой.

Страховые компании подтверждают эту тенденцию. «АльфаСтрахование» зафиксировало рост числа угонов в январе-марте 2025 года в 1,6 раза. Hyundai, Kia и LADA оказались в числе наиболее часто похищаемых автомобилей. Аналогичную информацию предоставляет и «Росгосстрах» (хотя конкретные цифры в статье не указаны). Это свидетельствует о масштабности проблемы и её системном характере.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
09.04.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0