Эксперты объяснили причины подорожания автомобилей при импорте в Россию

Эксперт Моржаретто разъяснил ценообразование на российском автомобильном рынке

Китайские автомобили становятся всё более популярными на российском рынке, однако их стоимость вызывает множество вопросов у потенциальных покупателей. Как показывает практика, цены на китайские автомобили в России в 2-2,5 раза выше, чем в самом Китае. В чём же причина такого значительного разрыва в ценах?

Одной из главных причин, по которой китайские автомобили стоят так дорого в России, является высокий утилизационный сбор. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, этот сбор действительно является «запретительным» и составляет значительную часть стоимости автомобиля. Например, при ввозе автомобиля с объемом двигателя от 1 до 2 литров владельцу необходимо заплатить почти 700 тысяч рублей. И это только начало: по прогнозам, к 2030 году этот сбор может вырасти более чем вдвое, достигнув 1,5 миллиона рублей.

Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), также отметил, что около 40% стоимости иномарки в России составляют различные государственные сборы и налоги. Это включает в себя таможенные пошлины, 20-процентный НДС, акциз и, конечно же, утилизационный сбор. Все эти факторы значительно увеличивают цену на автомобили.

Не стоит забывать и о росте цен на материалы и комплектующие, а также подорожании логистики. Доставка автомобилей в Россию сейчас осуществляется по более длинным маршрутам и по более высоким расценкам. Это также вносит свою лепту в итоговую стоимость.

Помимо этого, часть стоимости автомобиля уходит на маржу дистрибьютора и дилера. В среднем, маржа дистрибьютора составляет около 6%, а дилера – 5%. Эти дополнительные расходы также влияют на конечную цену для потребителя.

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Источник: Автоновости дня