Продажи автомобилей через Интернет выросли в 3 раза — в чем секрет популярности?

Ассортимент транспортных средств на Ozon увеличился более чем в 4,5 раза за год

Первый квартал 2025 года ознаменовался невероятным бумом продаж автомобилей и мотоциклов на онлайн-площадке Ozon. По данным пресс-службы маркетплейса, продажи в этой категории выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот результат свидетельствует о серьезных изменениях на российском автомобильном рынке и растущей популярности онлайн-шоппинга даже для таких крупных и сложных покупок, как автомобили. Самым ярким подтверждением этого тренда стала продажа Range Rover за 22 миллиона рублей – самая дорогая покупка в категории «Транспортные средства» за весь квартал.

Анализ продаж демонстрирует значительную трансформацию предпочтений покупателей. Если в прошлом году лидерами были марки Omoda, BAIC, Kaiyi, Chery и «Москвич», то в первом квартале 2025 года в пятерку самых популярных вошли Chery, Dongfeng, Haval, Jaecoo и LADA.

Примечательно, что ассортимент категории «Транспортные средства» на Ozon увеличился более чем в 4,5 раза за год, достигнув более 2500 предложений. Такой значительный рост выбора позволяет покупателям найти подходящий автомобиль, учитывая их индивидуальные потребности и бюджет.

География продаж также претерпела существенные изменения. В прошлом году Москва была безусловным лидером по объему продаж. Однако в 2025 году ситуация изменилась кардинально: продажи автомобилей за пределами столицы выросли в 4,5 раза, превзойдя темпы роста Москвы как по абсолютным показателям, так и по динамике.

Наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали Поволжье (рост в 11 раз), Центральная Россия (рост в 8 раз) и Урал (рост в 7 раз). Абсолютным лидером по темпам роста стал Татарстан, где число заказов автомобилей увеличилось в 13 раз.

Интересно отметить, что корпоративные клиенты также проявляют все больший интерес к приобретению автомобилей через Ozon. Хотя их доля пока невелика (около 5% от общего числа заказов), рост этого сегмента предсказуем и указывает на дальнейший потенциал роста рынка.

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Источник: Автоновости дня