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Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей

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Рынок новых автомобилей в России переживает период турбулентности. После стремительного роста поставок китайских автомобилей, вызванного уходом западных брендов, наблюдается резкое снижение объемов импорта из КНР.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM), в январе-феврале 2025 года поставки китайских машин в Россию упали почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 57,5 тысяч автомобилей.

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В начале года Россия даже выпала из тройки лидеров по импорту китайских автомобилей. Мексика с 86 тысячами автомобилей и ОАЭ с 71 тысячей уверенно обогнали Россию, демонстрируя более стабильный или даже растущий спрос на китайские машины. В первую десятку крупнейших импортеров также вошли Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Турция, Филиппины и Бразилия.

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Этот резкий спад вызывает ряд вопросов и требует более глубокого анализа. Напомним, что после ухода с российского рынка таких гигантов, как Volkswagen, Toyota, Ford и других западных автопроизводителей, китайские компании заполнили образовавшуюся нишу, активно наращивая экспорт. Высокий спрос, обусловленный дефицитом альтернатив, привел к значительному росту поставок в 2024 году.

Источник: Bloomberg

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
09.04.2025 
Фото:Depositphotos
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