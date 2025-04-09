Россия перестала быть лидером по импорту китайских автомобилей

CAAM: Россия уступила Мексике и ОАЭ лидерство по импорту китайских автомобилей

Рынок новых автомобилей в России переживает период турбулентности. После стремительного роста поставок китайских автомобилей, вызванного уходом западных брендов, наблюдается резкое снижение объемов импорта из КНР.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CAAM), в январе-феврале 2025 года поставки китайских машин в Россию упали почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 57,5 тысяч автомобилей.

В начале года Россия даже выпала из тройки лидеров по импорту китайских автомобилей. Мексика с 86 тысячами автомобилей и ОАЭ с 71 тысячей уверенно обогнали Россию, демонстрируя более стабильный или даже растущий спрос на китайские машины. В первую десятку крупнейших импортеров также вошли Бельгия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австралия, Турция, Филиппины и Бразилия.

Этот резкий спад вызывает ряд вопросов и требует более глубокого анализа. Напомним, что после ухода с российского рынка таких гигантов, как Volkswagen, Toyota, Ford и других западных автопроизводителей, китайские компании заполнили образовавшуюся нишу, активно наращивая экспорт. Высокий спрос, обусловленный дефицитом альтернатив, привел к значительному росту поставок в 2024 году.

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Источник: Bloomberg