В России подешевел добротный японский кроссовер с богатым оснащением

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К российским дилерам приехали новые Mazda CX-5 по цене от 3,85 млн рублей

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Актуальная стартовая цена на новую Mazda CX-5 составляет 3,85 миллиона рублей, что на 90 тысяч рублей ниже, чем в феврале, когда цены начинались от 3,94 миллиона рублей.

Базовая версия Mazda CX-5 2025 оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 155 лошадиных сил. Автомобиль комплектуется автоматической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает комфортное вождение как в городских условиях, так и на загородных трассах.

Mazda CX-5
Mazda CX-5
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В комплектации Comfort, которая доступна по стартовой цене, покупатели получат множество современных опций. Кроссовер оборудован светодиодными фарами и бесключевым доступом.

Интерьер Mazda CX-5 продуман до мелочей: тканевый салон создает комфортную атмосферу, а климат-контроль позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне. Камера заднего вида и медиасистема с крупным экраном, поддерживающая Android Auto и CarPlay, делают поездки более безопасными и удобными.

Интерьер Mazda CX-5
Интерьер Mazda CX-5

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Для тех, кто ищет больше комфорта и технологий, Mazda предлагает топовую комплектацию, цена на которую составляет 5,45 миллиона рублей. В этой версии автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 150 лошадиных сил и полным приводом, что обеспечивает отличную управляемость и стабильность на дороге.

Внутреннее убранство топовой версии отличается кожаным салоном, который придает автомобилю премиальный вид. Электрорегулировки передних сидений с памятью положений обеспечивают индивидуальный подход к каждому водителю и пассажиру. Обогрев всех сидений и руля добавляет комфорта в холодное время года, а проекционный экран и парковочный ассистент делают управление автомобилем еще более удобным. Система мониторинга слепых зон повышает безопасность, предупреждая водителя о возможных опасностях при смене полосы движения.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
09.04.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-35