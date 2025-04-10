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Российский мотоцикл Арктур — известны детали проекта!

Запас хода российского электромотоцикла Арктур составит 120 км

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Российский мотоцикл Арктур, разработанный зеленоградским мотоциклетным заводом «Русь» (МЗР), будет оснащаться электродвигателем с номинальной мощностью 10 кВт (то есть около 14 л.с.), а на пике этот мотор будет способен выдавать 20 кВт. Машина сможет разгоняться до 140 км/ч и проезжать до 120 км на одном полном заряде, сообщает источник. Расчетная цена электробайка превышает 1 млн рублей.

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Еще в процессе презентации на «Мотовесне» в начале апреля стало известно, что часть компонентов электробайка российские, а часть поставляются партнерами МЗР из Китая. Теперь есть уточнение: рама, внешние панели и контроллер сделаны в РФ, а двигатель и батарея – китайские.

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Окончательно конструкция Арктура еще не сложилась: в данный момент прорабатывается два варианта задней подвески (консольная или маятниковая), два варианта привода (цепной или ременной), а также, если судить по попавшим в медийное поле фотоматериалам, есть вариации по дизайну и цветографическому оформлению машины. Арктур – дебютная разработка мотозавода «Русь», и прошедшая презентация стала первым шагом к серийному производству. Однако о сроках его запуска в компании пока не говорят... Купили бы такой за миллион рублей?

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 15
10.04.2025 
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