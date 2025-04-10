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Полиция поймала водителя, устроившего дрифт на КАМАЗе (видео)

Госавтоинспекция Москвы отправила под суд дрифтера на КАМАЗе

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Рано утром 7 апреля внезапный снегопад и гололедица стали причиной резонансного ДТП с ГАЗелью, а уже днем того же дня по Сети распространился ролик, где не столько сложные погодные условия, сколько обычная легкомысленность вполне могли стать причиной еще одной беды. На видео самосвал КАМАЗ дрифтит прямо по заснеженным улицам Москвы. Госавтоинспекция среагировала быстро.

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Как и в очень похожем случае в Казани в 2022-м, столичные автоинспекторы оперативно установили водителя и машину, на которой выполнялись «упражнения». 25-летнему нарушителю выписали два штрафа: 2250 рублей – по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения ТС на дороге) и еще 1500 рублей – по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал).

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Но это, конечно, не всё. В отношении мужчины составили протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу), который был направлен в суд. Теперь устроившему представление водителю «светит» еще один штраф на 5000 рублей или лишение прав на срок 4-6 месяцев. В Госавтоинспекции подчеркивают, что внимательно мониторят Сеть на предмет нарушений ПДД и пренебрежения к соблюдению норм безопасности и готовы оперативно реагировать.

Источник: Госавтоинспекция Москвы, Москва с огоньком, ШОК КОНТЕНТ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6
10.04.2025 
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