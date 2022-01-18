Водитель КАМАЗа устроил показательный дрифт и получил по полной — журнал За рулем

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Водитель КАМАЗа устроил показательный дрифт и получил по полной

Как водится, кто-то выложил запись в Инстаграм, и видеозаписью заинтересовалась полиция.

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На ролике, снятом в Казани на улице Девятаева, водитель хвастается своим мастерством и выписывает «восьмерки» на дороге.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД Управления МВД РФ по Казани установили государственный номер транспортного средства — С918АА/116, сообщил портал kazanfirst.ru.

Выяснилось, что за рулем грузовика был 27-летний Илья Кораблев, который объяснил полицейским, что 14 января в 3 часа дня после окончания смены решил снять видеоролик, но в сеть его не выкладывал.

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После анализа видео сотрудники правоохранительных органов составили протоколы по статьям КоАП РФ «‎опасное вождение», «‎на лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность», «‎нарушение правил использования звуковых сигналов».

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Также сотрудники ОТНиРАС ГИБДД Управления МВД России по Казани после проверки КАМАЗа составили административные дела по статьям «отсутствие аптечки», «отсутствие брызговиков», «неисправные внешние световые приборы», «в конструкцию внесены изменения, установлена лестница», «неисправное рулевое управление».

По информации УМВД, собранных материалов достаточно для аннулирования регистрации указанного автомобиля, КАМАЗ поместили на специализированную стоянку.

Фото: Depositphotos

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