Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
7 апреля
В России появится новая марка автомобилей прямо из «сердца Европы»
Премьера нового автобренда состоится на...
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
7 апреля
ФАС проверит закон о локализации такси на предмет дискриминации участников рынка
ТАСС: закон о локализации такси может нарушить...
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
7 апреля
Молодой российский бренд неожиданно оказался в десятке самых популярных марок в России
Бренд Solaris вошел в ТОП-10 популярных марок в...

Резонансное ДТП в Москве: ГАЗель врубилась в подземный переход (видео)

Грузовая ГАЗель влетела в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

Утром 7 апреля в Москве водитель промтоварного фургона ГАЗель не справился с управлением и въехал в подъемный переход, являющийся также одним из входов на станцию метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Из-за ДТП вход в метро оказался заблокирован.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– О чем думают водители в такую погоду – загадка. Вечером в Москве на скользкой дороге столкнулись два автобуса: восемь пострадавших, двое в тяжелом состоянии. А рано утром ГАЗель на полном ходу влетела в подземный переход станции метро «Парк Победы». Водителя и пассажира вызволяли из машины прохожие. Саму ГАЗель вытаскивали краном.

Примечательно, что установленный перед входом бетонный барьер ГАЗель снесла без проблем. Я об этом говорил много лет назад, когда появилась безумная идея ставить бетонные блоки перед пешеходными переходами: страшные, мешают пешеходам, а толку от них ноль – тяжелый автобус легко снесет этот блок и превратит в летящий снаряд.

Как уточнили в оперативных службах, ГАЗель ехала из Башкирии, направляясь по Кутузовскому проспекту в сторону области. По основной версии, водитель уснул за рулем. Также в качестве причин произошедшего полиция называет гололедицу и летние шины, установленные на ГАЗели. Чтобы вытащить грузовик из перехода, спасателям пришлось снимать кузов.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии не оказалось. Единственное, что остается на данный момент не до конца выясненным – это судьба водителя и его нынешнее местоположение. Что касается станции метро, то она продолжила работу в обычном режиме, несмотря на частично ограниченный вход – для входа и выхода со станции можно воспользоваться соседними переходами. Как уточняют синоптики, 7 апреля снегопад в Москве продлится весь день... Будьте осторожны!

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Количество просмотров 23
07.04.2025 
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0