Резонансное ДТП в Москве: ГАЗель врубилась в подземный переход (видео)

Грузовая ГАЗель влетела в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

Утром 7 апреля в Москве водитель промтоварного фургона ГАЗель не справился с управлением и въехал в подъемный переход, являющийся также одним из входов на станцию метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Из-за ДТП вход в метро оказался заблокирован.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– О чем думают водители в такую погоду – загадка. Вечером в Москве на скользкой дороге столкнулись два автобуса: восемь пострадавших, двое в тяжелом состоянии. А рано утром ГАЗель на полном ходу влетела в подземный переход станции метро «Парк Победы». Водителя и пассажира вызволяли из машины прохожие. Саму ГАЗель вытаскивали краном.

Примечательно, что установленный перед входом бетонный барьер ГАЗель снесла без проблем. Я об этом говорил много лет назад, когда появилась безумная идея ставить бетонные блоки перед пешеходными переходами: страшные, мешают пешеходам, а толку от них ноль – тяжелый автобус легко снесет этот блок и превратит в летящий снаряд.

Как уточнили в оперативных службах, ГАЗель ехала из Башкирии, направляясь по Кутузовскому проспекту в сторону области. По основной версии, водитель уснул за рулем. Также в качестве причин произошедшего полиция называет гололедицу и летние шины, установленные на ГАЗели. Чтобы вытащить грузовик из перехода, спасателям пришлось снимать кузов.

По предварительным данным, пострадавших в этом происшествии не оказалось. Единственное, что остается на данный момент не до конца выясненным – это судьба водителя и его нынешнее местоположение. Что касается станции метро, то она продолжила работу в обычном режиме, несмотря на частично ограниченный вход – для входа и выхода со станции можно воспользоваться соседними переходами. Как уточняют синоптики, 7 апреля снегопад в Москве продлится весь день... Будьте осторожны!

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Источник: ТАСС, Максим Кадаков