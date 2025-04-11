#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
11 апреля
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
Кроссоверы Nissan X-Trail продают по...
Руководство Сочи провело инспекцию участка «Сочи-Хоста»
11 апреля
Руководство Сочи провело инспекцию участка «Сочи-Хоста»
Власти Сочи проверили подготовку дороги...
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
11 апреля
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
Мособлдума разрешила мотоциклистам бесплатно...

Каталог действующих лидеров авто-рынка уже доступен!

Онлайн-каталог участников MIMS 2025 открыт для всех зарегистрированных посетителей

С 12 по 15 мая в ЦВК «Экспоцентр» вас ждёт экспозиция, сравнимая с пятью футбольными полями, где соберутся ведущие компании автопрома.

Среди участников — множество международных брендов, с которыми сложно встретиться в другое время.

Как использовать онлайн-каталог?

Рекомендуем
Методичка ГАИ: как надо гасить конфликты на дороге

Фильтры для поиска: быстро находите компании по продуктам, странам или залам.

Контакты: связывайтесь с участниками заранее и договаривайтесь о встречах.

Описание компаний: изучайте продукцию и предложения, чтобы быть на шаг впереди.

Почему стоит посетить MIMS Automobility Moscow?

Это уникальная возможность наладить деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и увидеть новейшие разработки автомобильной индустрии.

Даты проведения: 12–15 мая 2025 года

Место: ЦВК «Экспоцентр», Москва

Эксклюзивно для читателей «За рулем» доступна бесплатная регистрация по промокоду: MIMS25-R7N42

Заберите свой бесплатный билет сейчас!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Количество просмотров 5
11.04.2025 
Фото:Артем Геодакян/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0