Каталог действующих лидеров авто-рынка уже доступен!
С 12 по 15 мая в ЦВК «Экспоцентр» вас ждёт экспозиция, сравнимая с пятью футбольными полями, где соберутся ведущие компании автопрома.
Среди участников — множество международных брендов, с которыми сложно встретиться в другое время.
Как использовать онлайн-каталог?
Фильтры для поиска: быстро находите компании по продуктам, странам или залам.
Контакты: связывайтесь с участниками заранее и договаривайтесь о встречах.
Описание компаний: изучайте продукцию и предложения, чтобы быть на шаг впереди.
Почему стоит посетить MIMS Automobility Moscow?
Это уникальная возможность наладить деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и увидеть новейшие разработки автомобильной индустрии.
Даты проведения: 12–15 мая 2025 года
Место: ЦВК «Экспоцентр», Москва
Эксклюзивно для читателей «За рулем» доступна бесплатная регистрация по промокоду: MIMS25-R7N42
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