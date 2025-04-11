Каталог действующих лидеров авто-рынка уже доступен!

Онлайн-каталог участников MIMS 2025 открыт для всех зарегистрированных посетителей

С 12 по 15 мая в ЦВК «Экспоцентр» вас ждёт экспозиция, сравнимая с пятью футбольными полями, где соберутся ведущие компании автопрома.

Среди участников — множество международных брендов, с которыми сложно встретиться в другое время.

Как использовать онлайн-каталог?

Фильтры для поиска: быстро находите компании по продуктам, странам или залам.

Контакты: связывайтесь с участниками заранее и договаривайтесь о встречах.

Описание компаний: изучайте продукцию и предложения, чтобы быть на шаг впереди.

Почему стоит посетить MIMS Automobility Moscow?

Это уникальная возможность наладить деловые контакты, обсудить перспективы сотрудничества и увидеть новейшие разработки автомобильной индустрии.

Даты проведения: 12–15 мая 2025 года

Место: ЦВК «Экспоцентр», Москва

Эксклюзивно для читателей «За рулем» доступна бесплатная регистрация по промокоду: MIMS25-R7N42

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