Отдыхать в Белоруссии будем стандартно

В Роскачестве хотят создать единый туристический стандарт Союзного государства

На III Белорусско-российском туристическом конгрессе, проходившем в Минске, директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева предложила ввести единые туристические стандарты для России и Белоруссии. По ее словам, это поможет улучшить качество услуг и сделать отдых комфортнее для туристов. Чемерчева объяснила, что если туристические объекты будут проходить сертификацию по общим правилам, путешественники будут им больше доверять, а уровень сервиса вырастет.

Кроме того, это сделает белорусские направления более интересными для россиян и укрепит сотрудничество между странами в сфере туризма.

Единые стандарты также могут упростить оформление документов для бизнеса и снизить бюрократию. Это сделает туристические места более узнаваемыми и поможет наладить связи между компаниями из двух стран.

В качестве основы планируют использовать уже существующие российские и белорусские стандарты, а также международные правила.

Конгресс, где обсуждали эти идеи, проходил с 8 по 10 апреля и стал важным событием для развития туризма в Союзном государстве.

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Источник: Роскачество