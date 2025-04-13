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Отдыхать в Белоруссии будем стандартно

В Роскачестве хотят создать единый туристический стандарт Союзного государства

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На III Белорусско-российском туристическом конгрессе, проходившем в Минске, директор Департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева предложила ввести единые туристические стандарты для России и Белоруссии. По ее словам, это поможет улучшить качество услуг и сделать отдых комфортнее для туристов. Чемерчева объяснила, что если туристические объекты будут проходить сертификацию по общим правилам, путешественники будут им больше доверять, а уровень сервиса вырастет.

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Кроме того, это сделает белорусские направления более интересными для россиян и укрепит сотрудничество между странами в сфере туризма.

Единые стандарты также могут упростить оформление документов для бизнеса и снизить бюрократию. Это сделает туристические места более узнаваемыми и поможет наладить связи между компаниями из двух стран.

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В качестве основы планируют использовать уже существующие российские и белорусские стандарты, а также международные правила.

Конгресс, где обсуждали эти идеи, проходил с 8 по 10 апреля и стал важным событием для развития туризма в Союзном государстве.

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Источник: Роскачество

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Алексеева Елена
Количество просмотров 12
13.04.2025 
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