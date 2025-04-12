Автомобили этой марки начали массово глючить: что делать владельцам?

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General Motors признала проблему сбоев в мультимедийных системах своих авто

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Компания General Motors признала наличие существенных дефектов в информационно-развлекательных системах автомобилей 2024 и 2025 модельных годов.

С данными проблемами столкнулись владельцы Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC, как с двигателями внутреннего сгорания, так и электрокаров. Клиенты сообщают о таких неполадках, как неработающие дисплеи, тишина вместо звука, ошибки при использовании Apple CarPlay, а также проблемы с камерами и Bluetooth-соединением.

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В особенности страдают владельцы внедорожников и пикапов, включая Cadillac Escalade, GMC Yukon, Chevrolet Tahoe и электромобили вроде Silverado EV. Тип проблемной аппаратуры можно определить по RPO-кодам IVD и IVE. Дилерам GM выдано указание PIT6362, которое предписывает воздержаться от замены мультимедийных систем, поскольку это не устраняет дефект до выхода официального программного обеспечения.

Владельцам автомобилей советуют ожидать выпуска технических бюллетеней и не пытаться самостоятельно исправить ситуацию. Подобные сбои способны ухудшить впечатление о некоторых моделях, которые ранее занимали лидирующие позиции в своем классе, особенно в условиях жесткой конкуренции.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Cadillac
Количество просмотров 12
12.04.2025 
Фото:Cadillac
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