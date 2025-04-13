Городской вместительный фургон по приятной цене: продажи уже стартовали

Продажи нового фургона Sollers SF1 начались в России по цене 1,99 млн рублей

Российский рынок коммерческого транспорта пополнился новым игроком – среднеразмерным фургоном Sollers SF1. Цена, стартующая от 1 990 000 рублей, делает его одним из самых доступных предложений в своем классе, при этом не жертвуя функциональностью и надежностью. Официальные дилеры марки Sollers уже открыли прием заказов.

Что же делает Sollers SF1 таким привлекательным для бизнеса? Ключевое преимущество – это его исключительная маневренность в городских условиях. Габариты, сравнимые с легковым автомобилем. Высота кузова всего 1,9 метра.

Sollers SF1

Sollers SF1 оснащается 1,5-литровым турбомотором эко-класса «Евро-5» мощностью 136 л. с., который можно заправлять даже 92-м бензином. Коробкой передач выступает пятиступенчатая «механика». Объем кузова составляет 5,15 м³, что достаточно для перевозки значительного количества грузов. Покупатели могут выбрать версию с полной массой 2600 кг или 2499 кг.

Sollers SF1 не скупится на комфорт и безопасность. В базовой комплектации присутствуют: две фронтальные подушки безопасности, ABS, задние парковочные датчики, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал, кондиционер, аудиосистема с USB и MP3, подогрев передних сидений, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Также стоит отметить заводскую гарантию на два года или 200 000 километров.

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Источник: Автоновости дня