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Когда в России упадут цены на подержанные машины? Эксперт назвал ключевые факторы

Эксперт Агаджанов: цены на российской вторичке упадут только при снижении спроса

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Рынок подержанных автомобилей – это лабиринт, где цены зависят от множества факторов. Несмотря на ожидания многих покупателей, значительного снижения цен на б/у авто в ближайшее время не предвидится. Почему? Давайте разберемся, опираясь на мнение экспертов, в частности, управляющего директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова.

Ключевой фактор, определяющий стоимость подержанного автомобиля, – это спрос. Именно он, а не сезонные колебания или маркетинговые уловки, является главным двигателем ценообразования. Как отмечает Агаджанов, сезонный спад продаж летом может привести к небольшим уступкам со стороны продавцов, но это скорее исключение, чем правило.

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Высокие цены на новые авто и невыгодные условия кредитования толкнули значительную часть покупателей на вторичный рынок. Это привело к парадоксальному эффекту: несмотря на общий экономический спад и инфляцию, спрос на подержанные машины остается высоким.

Дилерские скидки, которые сегодня предлагаются, не являются панацеей. Они не способны компенсировать высокий спрос и значительное увеличение числа покупателей, ищущих более доступные варианты.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
13.04.2025 
Фото:Depositphotos
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