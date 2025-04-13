Эксперт рассказал, почему россияне не начнут покупать автомобили

Глава «Соллерс» заявил о малой вероятности скорого оживления авторынка России

Генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев прямо заявил ТАСС о малой вероятности скорого оживления российского авторынка.

Центральный банк, стремясь сдержать инфляцию, поднял ключевую ставку. Это напрямую отразилось на стоимости кредитов, делая покупку автомобиля существенно дороже для многих россиян.

Автокредиты, являющиеся для большинства единственной возможностью приобрести машину, стали менее доступны из-за высоких процентных ставок и ужесточенных требований к заемщикам. Фактически, это создает мощный барьер для входа на рынок для значительной части потенциальных покупателей.

Помимо финансовых трудностей, Соболев указывает на изменение стратегии поведения потребителей. Многие россияне, обеспокоенные экономической нестабильностью, предпочитают сберегательную стратегию. Вместо крупных приобретений, таких как покупка автомобиля, они переводят свободные средства на депозиты и вклады, стремясь сохранить капитал и обезопасить себя от дальнейшего ухудшения ситуации.

Ситуация усугубляется и ростом стоимости лизинга, который также является популярным инструментом приобретения автомобилей.

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Источник: ТАСС