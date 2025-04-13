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В Европе продают уникальный самосвал на базе УАЗ Профи

Самосвал на шасси УАЗ Профи продают в чешском Градец-Кралове за 1,73 млн рублей

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Самосвал на базе УАЗ Профи выставлен на продажу в чешском Градец-Кралове. Эта необычная машина, выпущенная в 2022 году, представляет собой редкий пример сочетания российской надежности и европейской адаптации. Но ее история, как и будущее, полны нюансов, которые стоит рассмотреть подробнее.

Автомобиль, официально импортированный в Европу до введения санкций против России, оснащен самосвальной установкой с трехсторонней разгрузкой, установленной чешским дилером. Пробег всего 10 000 километров, модель сертифицирована под «легковую» категорию B, кузов поднимается с пульта, и конкурентов немного.

Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
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Однако, не все так радужно. Санкции против России создают серьезные препятствия для получения запчастей, что является ключевым фактором, влияющим на стоимость и привлекательность автомобиля. За неделю цена снизилась на 96 тысяч крон (с 556 000 до 460 000 крон, или с 2,09 до 1,73 миллионов рублей).

Внутреннее убранство типично для УАЗ Профи: утилитарная трёхместная кабина, отсутствие магнитолы, и единственным элементом комфорта выступает кондиционер. Под капотом расположен 2,7-литровый двигатель, работающий на бензине и пропане-бутане, привод на заднюю ось, 5-ступенчатая механическая коробка передач. Грузоподъемность 1,2 тонны.

Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи
Самосвал на базе УАЗ Профи

Источник: Auto.Bazos.cz

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Лежнин Роман
Фото:Auto.Bazos.cz
Количество просмотров 17
13.04.2025 
Фото:Auto.Bazos.cz
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1