В Европе продают уникальный самосвал на базе УАЗ Профи

Самосвал на шасси УАЗ Профи продают в чешском Градец-Кралове за 1,73 млн рублей

Самосвал на базе УАЗ Профи выставлен на продажу в чешском Градец-Кралове. Эта необычная машина, выпущенная в 2022 году, представляет собой редкий пример сочетания российской надежности и европейской адаптации. Но ее история, как и будущее, полны нюансов, которые стоит рассмотреть подробнее.

Автомобиль, официально импортированный в Европу до введения санкций против России, оснащен самосвальной установкой с трехсторонней разгрузкой, установленной чешским дилером. Пробег всего 10 000 километров, модель сертифицирована под «легковую» категорию B, кузов поднимается с пульта, и конкурентов немного.

Самосвал на базе УАЗ Профи

Однако, не все так радужно. Санкции против России создают серьезные препятствия для получения запчастей, что является ключевым фактором, влияющим на стоимость и привлекательность автомобиля. За неделю цена снизилась на 96 тысяч крон (с 556 000 до 460 000 крон, или с 2,09 до 1,73 миллионов рублей).

Внутреннее убранство типично для УАЗ Профи: утилитарная трёхместная кабина, отсутствие магнитолы, и единственным элементом комфорта выступает кондиционер. Под капотом расположен 2,7-литровый двигатель, работающий на бензине и пропане-бутане, привод на заднюю ось, 5-ступенчатая механическая коробка передач. Грузоподъемность 1,2 тонны.

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Источник: Auto.Bazos.cz