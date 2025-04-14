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Эта машина прошла 150 тысяч, и всё равно лучше вашей с меньшим пробегом

От регулярных коротких поездок страдают мотор, сцепление и коробка

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Многие автовладельцы уверены: чем меньше километров на одометре, тем лучше авто. Но специалисты издания Pravda.Ru отмечают, что истинное состояние машины определяется не только её пробегом, а тем, в каких условиях она использовалась и как за ней ухаживали.

Например, автомобиль каждое утро совершает короткий марш-бросок: завёлся, проехал пару километров до магазина – и на стоянку.

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Такое использование для него вредно, особенно зимой. Двигатель толком не прогревается, масло остаётся густым, узлы работают «на холодную». И так день за днём.

Мотор страдает от регулярных холодных запусков, сцепление и коробка – от изнурительных городских пробок, тормоза – от постоянного перегрева, подвеска – от ям и бордюров, турбина и выхлоп – от отсутствия прогрева и засоров.

В результате машина, которая накатала 60 тысяч по городу, может оказаться в куда худшем состоянии, чем та, что прошла 150 по трассе.

Трасса для автомобиля это почти курорт: постоянная скорость, минимум светофоров, равномерная нагрузка. Такой режим бережёт двигатель, позволяет сцеплению работать дольше, подвеске – избегать ударов, а тормозам – не перегреваться.

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Поэтому даже при большом пробеге такое авто может быть в отличной форме - особенно если за ним следили.

Так что если рассматриваете к покупке автомобиль с "внушительным" километражом – не спешите его браковать, а постарайтесь выяснить, где и как он прошел эти километры.

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 10
14.04.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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