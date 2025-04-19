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10 автомобилей, которые легко прослужат 20 лет. И даже больше

Auto Motor und Sport назвал 10 автомобилей, которые легко прослужат 20 лет

В мире автомобилей c пробегом есть модели, которые известны своей надежностью и долговечностью. Перед вами десятка таких моделей, способных прослужить долгие годы. Список составлен немецким изданием Auto Motor und Sport.

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Ауди А6 С7
Ауди А6 С7

Audi A6 C7 (2011–2018). Несмотря на некоторые проблемы с трансмиссией, модели с дизельным двигателем V6 мощностью 313 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Tiptronic отличаются высокой надежностью и долговечностью.

BMW 2 серии Active Tourer
BMW 2 серии Active Tourer

BMW 2-й серии Active Tourer F45 (2014–2021). Хотя до 2016 года были проблемы с промежуточным подшипником коленчатого вала в трехцилиндровых двигателях, после обновления BMW устранила эти недостатки, и модель стала более надежной.

BMW 5 серии F10
BMW 5 серии F10

BMW 5-й серии F10 (2010–2017). Модели с дизельным двигателем 530d и автоматической коробкой передач известны своей долговечностью. Однако стоит избегать ранних четырехцилиндровых двигателей из-за возможных проблем с цепью ГРМ.

Fiat 500
Fiat 500

Fiat 500 (с 2007 г.). Этот компактный городской автомобиль отличается простотой в обслуживании и долговечностью. Регулярное техническое обслуживание, включая замену ремня ГРМ, поможет избежать проблем.

Ford S-MAX/Galaxy
Ford S-MAX/Galaxy

Ford S-MAX/Galaxy, 2-е поколение (с 2015 г.). Эти модели предлагают просторный салон и комфортное вождение. Хотя износ деталей шасси и тормозов возможен, при регулярном обслуживании машины служат долго.

Honda Accord
Honda Accord

Honda Accord 8-го поколения (2008–2015). Известен качеством сборки и надежностью. Хорошо настроенное шасси и добротные материалы обеспечивают долгий срок службы модели.

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda CR-V 4-го поколения (2012–2018). Этот кроссовер славится своей долговечностью. При медленном износе салона трудно определить пробег автомобиля, что свидетельствует о высоком качестве.

Hyundai i40
Hyundai i40

Hyundai i40 (2011–2019). Спроектирован с учетом потребностей европейских водителей, i40 отличается высоким качеством и надежностью, что подтверждается пятилетней гарантией производителя.

Mazda 6
Mazda 6

Mazda 6, тип GJ/GL (с 2012 г.). Сочетание эстетики и надежности. Высококачественные материалы и продуманная конструкция обеспечивают длительный срок службы.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz G-Class W463 (1979–2018). Хотя он и требует регулярного обслуживания, G-Class известен своей прочностью и долговечностью, особенно при надлежащем уходе.

При выборе подержанного автомобиля важно учитывать не только модель, но и историю обслуживания, состояние и уход за транспортным средством.

Источник: Auto Motor und Sport

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Алексеева Елена
Фото:фирмы-производители
Количество просмотров 6
19.04.2025 
Фото:фирмы-производители
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