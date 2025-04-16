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Дилеры Jaguar Land Rover в России обеспечены качественным моторным маслом

Rolf Lubricants поставила дилерам JLR в РФ более 1 млн литров масел

Rolf Lubricants поставила в дилерские центры Jaguar Land Rover на территории РФ свыше одного миллиона литров моторных масел.

Объемы поставок моторных масел и технических жидкостей Rolf для обслуживания автомобилей в дилерские центры Jaguar Land Rover (далее – JLR) превысили отметку в один миллион литров. Сегодня высокотехнологичные смазочные материалы доступны в более чем 40 дилерских центрах JLR по всей России.

Для сервисного обслуживания в дилерские центры JLR поставляются автомасла Rolf Professional вязкостью 0W-20, 0W-30 и 5W-30, имеющие официальные одобрения британской Jaguar Land Rover, а также международных отраслевых ассоциаций API и ACEA.

Эти документы подтверждают, что моторные масла Rolf, выпуск которых локализован в технопарке United Petrochemicals в Калужской области, обеспечивают надежную работу и защиту двигателей и соответствуют стандартам качества JLR, одного из ведущих мировых автопроизводителей.

Артём Чальцев, директор по исследованиям и разработкам Rolf Lubricants:

– Мы гордимся тем, что наши продукты были выбраны для официального сервисного обслуживания легендарных марок Jaguar и Land Rover в России.

Благодаря качеству, многократно подтвержденному международными отраслевыми институтами и исследовательскими лабораториями, нам удалось завоевать доверие максимально притязательных клиентов и потребителей – владельцев премиальных британских автомобилей, и за достаточно короткий период преодолеть амбициозный рубеж поставок в один миллион литров.

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Алексеева Елена
Фото:Rolf
Количество просмотров 45
16.04.2025 
Фото:Rolf
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