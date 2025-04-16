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Разработчик автомобиля Атом запатентовал новый товарный знак

Компания АО «Кама» оформила права на торговую марку «Атом Пульс»

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Стартап «Кама», занимающийся разработкой и подготовкой к производству электромобиля Атом, запатентовало новый товарный знак «Атом Пульс». Сведения об этом появились в базе данных Роспатента. Марка оформлена сразу по нескольким классам, что дает право выпускать и предлагать под этим брендом самые различные товары или услуги.

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Так, среди областей применения знака значатся автомобили (в том числе беспилотные), электродвигатели, компьютерные программы, аппараты глобальной системы позиционирования GPS. Кроме того, под этой вывеской могут быть организованы образовательные процессы, развлекательные, спортивные и культурно-просветительные мероприятия, услуги соцсетей.

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Есть и еще одна рубрика, полное название которой звучит так: «предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; советы по вопросам экономии энергии».

Представленный знак отличается от того, что носит головной бренд: у новой марки лого напоминает молнию, а у Атома на логотипе стилизованная «А».

Напомним, Атом – это кросс-хэтчбек с длиной кузова 3995 мм и клиренсом 170 мм. Платформа – оригинальная российская.

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Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод – передний. Старт сборки на заводе «Москвич» запланирован на июнь 2025 года, прогнозируемые в нынешних реалиях цены – 3-4 млн рублей.

Источник: Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
16.04.2025 
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