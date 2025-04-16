Разработчик автомобиля Атом запатентовал новый товарный знак

Компания АО «Кама» оформила права на торговую марку «Атом Пульс»

Стартап «Кама», занимающийся разработкой и подготовкой к производству электромобиля Атом, запатентовало новый товарный знак «Атом Пульс». Сведения об этом появились в базе данных Роспатента. Марка оформлена сразу по нескольким классам, что дает право выпускать и предлагать под этим брендом самые различные товары или услуги.

Так, среди областей применения знака значатся автомобили (в том числе беспилотные), электродвигатели, компьютерные программы, аппараты глобальной системы позиционирования GPS. Кроме того, под этой вывеской могут быть организованы образовательные процессы, развлекательные, спортивные и культурно-просветительные мероприятия, услуги соцсетей.

Есть и еще одна рубрика, полное название которой звучит так: «предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; предоставление научной информации, советов и консультаций, касающихся чистых нулевых выбросов; разработка видео- и компьютерных игр; разработка компьютерных платформ; советы по вопросам экономии энергии».

Представленный знак отличается от того, что носит головной бренд: у новой марки лого напоминает молнию, а у Атома на логотипе стилизованная «А».

Напомним, Атом – это кросс-хэтчбек с длиной кузова 3995 мм и клиренсом 170 мм. Платформа – оригинальная российская.

Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод – передний. Старт сборки на заводе «Москвич» запланирован на июнь 2025 года, прогнозируемые в нынешних реалиях цены – 3-4 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Роспатент