Ветер перемен: собирались уйти, но уже подумывают остаться

FT: ряд западных компаний пересматривают решение об уходе с российского рынка

Некоторые зарубежные компании, ранее заявлявшие о намерении покинуть Россию, теперь рассматривают возможность остаться, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, иностранный бизнес проявляет «сдержанный интерес» к продолжению деятельности на территории РФ. FT отмечает, что в российской столице всё чаще можно встретить представителей международных сырьевых трейдеров и инвестиционных банков.

Однако, как подчеркивают источники, говорить о широком возвращении западных инвесторов пока преждевременно.

Аналогичную информацию сегодня опубликовало агентство Bloomberg, указав, что западные компании не торопятся возвращаться, но уже выстраивают потенциальные сценарии восстановления бизнеса. Глава консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер сообщил агентству, что большинство фирм не будут принимать решения о возвращении до тех пор, пока не наступит устойчивое мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что LG, Hyundai Motor и Samsung изучают возможность вернуться в Россию. А российские власти разрабатывают правила, позволяющие иностранным компаниям, покинувшим страну после 2022 года, вновь начать работу. Но облегчать им жизнь никто не собирается. В частности, среди возможных условий возвращения автокомпаний – обязательства по локализации производства, передача технологий, создание совместных предприятий с российскими партнёрами и внедрение автоматизации на производственных мощностях.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: FT, «Коммерсант»