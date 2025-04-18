#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Такого вы еще не видели — показан самый ранний двигатель ВАЗ!
18 апреля
Такого вы еще не видели — показан самый ранний двигатель ВАЗ!
Клуб Lada History показал один из первых...
Самые популярные и доступные подержанные иномарки: 4 модели
18 апреля
Самые популярные и доступные подержанные иномарки: 4 модели
Топ-4 иномарок с пробегом по цене до 1 млн...
Продажи этого вида транспорта выросли в России в 1,5 раза за год
18 апреля
Продажи этого вида транспорта выросли в России в 1,5 раза за год
Продажи мотоциклов в России увеличились на 48%...

Гараж-ловушка: почему неправильное хранение авто ускоряет его разрушение

Никита Родионов: Влажная среда и застой воздуха в гараже провоцируют коррозию

Рекомендуем
Нужно ли прогревать двигатель летом: мнение эксперта

Многие автовладельцы уверены: если машина стоит в гараже, значит, она защищена. Но это не всегда так, уверены специалисты издания Pravda.Ru. Неподходящий гараж может нанести автомобилю больше вреда, чем обычная стоянка под открытым небом, согласен с ними технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Первое, на что стоит обратить внимание, – состояние самого помещения. Подтекающая крыша, сырой бетонный пол и отсутствие вентиляции – тревожные сигналы. Влажная среда и застой воздуха создают идеальные условия для коррозии. Без притока свежего воздуха и нормального обмена температуры на кузове автомобиля быстро образуется конденсат, а за ним – ржавчина.

Особенно остро проблемы проявляются в межсезонье – весной и осенью. В это время в гараже можно легко заметить подтеки, влажные пятна, грибок или даже лужи. Именно в этот период рекомендуется особенно внимательно осматривать помещение, где вы храните свою машину.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Важно также учитывать габариты пространства. Автомобилю нужен не только навес, но и свободное место вокруг. Оптимальное расстояние – не менее двух метров от стен до машины. Это снизит риск случайных повреждений, облегчит доступ к дверям, капоту, багажнику и обеспечит удобство при техническом обслуживании.

Таким образом, гараж должен быть для автомобиля не только «крышей над головой», но и продуманным, сухим, проветриваемым пространством. Иначе попытка уберечь машину обернется тем, что она испортится быстрее, чем если бы просто стояла под открытым небом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Олег Смолин/«За рулем»
Количество просмотров 12
18.04.2025 
Фото:Олег Смолин/«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0