Названы самые надежные автомобили в России: свежий рейтинг

Автомобили марки Skoda признаны самыми надежными в российских условиях

Российские дороги – суровое испытание для любого автомобиля. Поэтому рейтинг надежности, составленный международной сетью автосервисов Fit Service и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze, вызывает особый интерес. В 2025 году исследование охватило значительно больше данных, чем его предшественник 2020 года – более чем в три раза увеличилось число анализируемых машинозаездов и проведенных интервью.

Рейтинг основывается на простом, но эффективном показателе: среднем проценте поломок автомобилей в возрасте от трех до 23 лет. Чем ниже процент поломок, тем выше позиция в рейтинге. Результаты исследования показали явное лидерство немецких, европейских и японских брендов.

Самыми надежными марками автомобилей стали Skoda, Mercedes-Benz, Toyota, Lexus и BMW.

В модельном рейтинге лидируют следующие автомобили: Skoda Superb, Mercedes-Benz G-Class, Toyota Camry, Toyota Prius, Lexus GS.

Примечательно, что в исследовании также были высоко оценены некоторые модели Lada, в частности, ВАЗ-2112, Lada Xray и Lada Vesta.

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Источник: Российская газета