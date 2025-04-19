Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок

В 2025 году на российском рынке появился новый игрок — бренд аккумуляторов DOMEI

За этим именем стоит японская компания Yodogawa Kyodo Kogyo Co. Ltd, которая славится своим подходом к качеству и инновациями.

DOMEI производит аккумуляторы на современном оборудовании, используя свинец высшей степени очистки и добавляя алюминий, серебро и карбон — всё ради того, чтобы батареи служили дольше и работали стабильнее.

В продуктовой линейке сразу три серии:

классические необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом (европейский и азиатский корпуса — подходят для японских, корейских, европейских и китайских авто),

аккумуляторы в азиатском корпусе с технологией EFB для машин с системой start-stop,

а также AGM-аккумуляторы в европейском корпусе для тех, кто ценит современные решения.

Познакомиться с ассортиментом и задать вопросы представителям DOMEI можно будет на выставке MIMS.

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