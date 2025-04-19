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Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
19 апреля
Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок
В 2025 году на российском рынке появился новый...

Японские аккумуляторы DOMEI выходят на российский рынок

В 2025 году на российском рынке появился новый игрок — бренд аккумуляторов DOMEI

За этим именем стоит японская компания Yodogawa Kyodo Kogyo Co. Ltd, которая славится своим подходом к качеству и инновациями.

DOMEI производит аккумуляторы на современном оборудовании, используя свинец высшей степени очистки и добавляя алюминий, серебро и карбон — всё ради того, чтобы батареи служили дольше и работали стабильнее.

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В продуктовой линейке сразу три серии:

  • классические необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с жидким электролитом (европейский и азиатский корпуса — подходят для японских, корейских, европейских и китайских авто),
  • аккумуляторы в азиатском корпусе с технологией EFB для машин с системой start-stop,
  • а также AGM-аккумуляторы в европейском корпусе для тех, кто ценит современные решения.

Познакомиться с ассортиментом и задать вопросы представителям DOMEI можно будет на выставке MIMS.

Специально для читателей «За рулем» предусмотрен бесплатный билет для посещения выставки MIMS Automobility Moscow 2025. Промокод на получение бесплатного билета - MIMS25-OSAUN.


Зарегистрироваться можно по ссылке.

Переходите по ссылке и забирайте свой бесплатный билет на выставку MIMS Automobility Moscow 2025!

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Божена Радзивилл
Фото:DOMEI | Depositphotos
Количество просмотров 5
19.04.2025 
Фото:DOMEI | Depositphotos
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