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Рассекречена совершенно новая версия популярного в России кроссовера

Премьера Voyah Free нового поколения состоится на автосалоне в Шанхае 24 апреля

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Март 2025 года стал триумфальным для Voyah Free: он завоевал звание самого продаваемого гибридного кроссовера в России. И вот, компания Voyah готовится к очередному прорыву, представив обновленную версию своего флагмана. Первое официальное изображение рассекреченного Voyah Free уже появилось в сети, и оно обещает революционные изменения.

Внешне автомобиль сохранил узнаваемый силуэт, но получил ряд значительных улучшений. Новый бампер придает более агрессивный и современный вид, а подсвеченная решетка радиатора (ранее подсвечивался лишь логотип) добавляет яркости и технологичности. Однако самое заметное изменение – это появление на крыше лидара.

Voyah Free
Voyah Free
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Сердцем технологических улучшений стали передовые разработки Huawei. Обновленный Voyah Free получит систему автономного вождения Qiankun ADS 4.0.

Вместе с ней появится и новая информационно-развлекательная система Hongmeng Cockpit 5.0, также ожидаются и изменения в области мультимедиа, интеграции смартфона и других «умных» функций.

Генеральный директор Voyah, Лу Фан, подчеркнул, что обновленный Voyah Free – это результат масштабного рестайлинга, объединившего лучшие наработки Dongfeng и Voyah с «полнокровными технологиями Huawei».

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Наряду с технологическими нововведениями, Voyah Free обзавелся новыми колесными дисками, намекая на возможные изменения и в дизайне салона.

Полная премьера обновленного Voyah Free состоится 24 апреля на автосалоне в Шанхае.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 4
19.04.2025 
Фото:ITHome
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