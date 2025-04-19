В России появилась возможность купить надежный японский кроссовер по цене Лады

Продажи кроссоверов Honda XR-V стартовали в России по цене от 2,2 млн рублей

С недавних пор новый кроссовер Honda XR-V можно приобрести в России по цене от 2 200 000 рублей. Это делает его более доступным вариантом по сравнению с конкурентами, такими как Geely Coolray, цена которого стартует от 2 794 990 рублей, и LADA Vesta Sportline, стоимость которой варьируется от 2 273 000 до 2 443 000 рублей в зависимости от типа кузова.

Наиболее выгодные предложения по XR-V поступают от компании из Владивостока, которая готова привезти данный кроссовер в комплектации Passionate Edition за 2 200 000 рублей. В эту стоимость уже включены утильсбор, таможенная пошлина и полный пакет документов.

Honda XR-V

Honda XR-V в комплектации Passionate Edition предлагает достаточно богатый набор опций. Внутреннее оформление включает комбинированный кожано-тканевый салон, руль с частичной мультифункцией, кондиционер и электронный «ручник».

Для тех, кто рассчитывает на более высокое оснащение, другая компания из Владивостока предлагает кроссовер с полностью кожаным черно-оранжевым салоном и оранжевым кузовом за 2 400 000 рублей. В Перми цена на аналогичный автомобиль достигает 2 860 000 рублей.

На данный момент Honda XR-V можно найти в наличии в Хабаровске за 2 499 000 рублей, в то время как в Москве доступен только один экземпляр, цена которого составляет 3 550 000 рублей.

Интерьер Honda XR-V

Что касается технических характеристик, Honda XR-V оснащёна 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 124 л.с. и бесступенчатым вариатором. Передний привод также является стандартом для данного кроссовера, что делает его подходящим для городских условий.

Производством XR-V занимается совместное предприятие Dongfeng Honda.

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Источник: Автоновости дня