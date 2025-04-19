В России продается новая Нива за 3 миллиона рублей: что в ней особенного?

Нива из первых партий с пробегом 6 км продается в России по цене 3 млн рублей

Нива 1977 года выставлена на продажу в Московской области за три миллиона рублей.

Выпущенная в 1977 году, эта Нива принадлежит к числу первых серийных экземпляров легендарного советского внедорожника. Шестикилометровый пробег – это не ошибка, а подтвержденный факт, превращающий машину в уникальный коллекционный экземпляр.

Технически автомобиль представляет собой классическую Ниву первой генерации. Под капотом – 1,6-литровый карбюраторный двигатель мощностью 75 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод, само собой, присутствует – ведь это же легендарная Нива, способная покорять бездорожье.

Стоимость автомобиля почти в два раза больше цены совершенно новой Lada Niva Sport.

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Источник: Авито