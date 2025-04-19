В России продается новая Нива за 3 миллиона рублей: что в ней особенного?

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Нива 1977 года выставлена на продажу в Московской области за три миллиона рублей.

Выпущенная в 1977 году, эта Нива принадлежит к числу первых серийных экземпляров легендарного советского внедорожника. Шестикилометровый пробег – это не ошибка, а подтвержденный факт, превращающий машину в уникальный коллекционный экземпляр.

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Технически автомобиль представляет собой классическую Ниву первой генерации. Под капотом – 1,6-литровый карбюраторный двигатель мощностью 75 л.с., работающий в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Полный привод, само собой, присутствует – ведь это же легендарная Нива, способная покорять бездорожье.

Стоимость автомобиля почти в два раза больше цены совершенно новой Lada Niva Sport.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 16
19.04.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+66