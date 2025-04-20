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Параллельный импорт: мини-кроссовер из Японии дешевле Lada

Honda WR-V достиг России благодаря параллельному импорту — цена от 1,71 млн руб.

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На российском рынке наблюдается нехватка новых кроссоверов стоимостью до 2 миллионов рублей, даже среди моделей от китайских производителей. В таких условиях параллельный импорт становится актуальным: к нам поступил японский мини-кроссовер Honda WR-V, цена которого начинается от 1 710 000 рублей.

Для сравнения, самый доступный российско-китайский кроссовер «Москвич 3» 2025 года с механической коробкой обойдется в 1 765 000 рублей, а его топовая версия – в 1 997 000 рублей. Седан Lada Vesta в комплектации Enjoy с вариатором также дороже Honda WR-V, начиная от 1 795 000 рублей.

Honda WR-V
Honda WR-V
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Наиболее привлекательные предложения на Honda WR-V – под заказ. Например, компания из Владивостока предлагает привезти праворульную модель за 1 710 000 рублей с такими опциями, как кожаный мультифункциональный руль, климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида и светодиодная оптика.

Другие компании из Владивостока предлагают праворульный WR-V в диапазоне от 1 760 000 до 1 800 000 рублей. В Иркутске стоимость начинается от 1 900 000 рублей, а в Тюмени – от 1 950 000 рублей.

На данный момент в России из наличия доступно всего несколько автомобилей Honda WR-V. Самые низкие цены на них зарегистрированы в Приморье: во Владивостоке цена составляет 2 440 000 рублей, в Дальнегорске она лишь на 10 тысяч выше.

Honda WR-V
Honda WR-V

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Все предлагаемые кроссоверы Honda WR-V оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 121 л.с. и бесступенчатым вариатором с передним приводом. Эта модель построена на платформе хэтчбека Jazz и имеет полузависимую заднюю подвеску и барабанные тормоза сзади.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Honda
Количество просмотров 15
20.04.2025 
Фото:Honda
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