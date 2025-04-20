Впервые за полгода Китай увеличил экспорт автомобилей в Россию

В марте 2025 года экспорт легковых автомобилей из Китая в РФ вырос почти втрое

В марте экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию впервые за полгода увеличился в месячном выражении почти в три раза, согласно данным китайской таможни, проанализированным РИА Новости.

Сокращение экспорта началось в октябре 2024 года на фоне роста утилизационного сбора, и в январе объемы упали до минимумов с конца зимы 2023 года. Однако в начале весны объем поставок легковых автомобилей вырос на 2,6 раза, достигнув 605 миллионов долларов, что является максимальным значением с декабря.

Хотя в сравнении с мартом прошлого года объемы по-прежнему ниже на 30%, это все же значительно лучше, чем февральское отставание в 65%.

Поставки грузовиков также заметно увеличились — за месяц они выросли на 3,6 раза и составили 57,7 миллиона долларов. Несмотря на это, экспорт остается ниже уровня прошлого года, хотя отставание сократилось до 59% с февральских 82%.

В целом, с января по март 2025 года Россия импортировала легковых автомобилей из Китая на 1,35 миллиарда долларов и грузовых на 98,5 миллиона, что ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года.

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Источник: РИА Новости