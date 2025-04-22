Искусственный интеллект поможет россиянам с покупкой автомобиля

Нейросеть Авито A-Vibe научилась определять готовность клиентов к покупке машины

Авито Авто представил инновационную технологию на базе языковой модели A-Vibe, которая анализирует взаимодействия между дилерами и потенциальными покупателями, обеспечивая до 30% готовых к покупке клиентов. Нейросеть определяет уровень заинтересованности покупателей и предоставляет дилерам рекомендации для улучшения качества обслуживания. Все новые возможности доступны бесплатно дилерам через сервис Автохаб, с их согласия.

Согласно статистике Авито Авто, дилеры теряют до 34% потенциальных сделок из-за ошибок в общении с клиентами. Нейросеть на базе A-Vibe помогает преодолеть эти сложности, анализируя прошедшие звонки, выявляя моменты, когда клиент был готов к покупке, и предлагая менеджерам подходящие стратегии для последующего взаимодействия с ним.

Помимо фиксации упущенных возможностей, нейросеть дает конкретные рекомендации по их устранению, что способствует успешному завершению переговоров и улучшению коммуникаций с клиентами. Пилотные испытания технологии продемонстрировали рост повторных контактов с готовыми к покупке клиентами на 16% и увеличение количества сделок на 5,6%.

Как работает технология анализа коммуникаций

Решение Авито представляет собой нейросеть на базе большой языковой модели A-Vibe, адаптированную для автомобильного рынка. Модель обучена на специализированных данных, включающих автомобильные термины и обезличенные записи звонков, что делает ее способной понимать естественную беседу и контекст.

Технология работает в несколько этапов

Автоматическая транскрибация – после окончания разговора аудиозапись автоматически расшифровывается в текст;

после окончания разговора аудиозапись автоматически расшифровывается в текст; Глубинный анализ текста – модель оценивает интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента, а также выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага – всего модель может оценивать несколько десятков пунктов);

модель оценивает выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага – всего модель может оценивать несколько десятков пунктов); Определение готовности клиента – нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего;

нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего; Формирование рекомендаций – модель подскажет, какие моменты были упущены, на чем сделать акцент в следующий раз и как повысить вероятность сделки.

Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно и остаются в защищенном контуре компании. A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.

«Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд – это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами», — Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.