В Белгороде Минпромторг передал Народному фронту автотранспорт для нужд СВО

В Белгороде состоялась передача автотранспорта от Минпромторга России Народному фронту. Он будет использован для нужд военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Эта передача стала возможной благодаря быстрой реакции правительства и отечественной промышленности на запрос, поступивший с передовой. В рамках передачи на передовую отправятся 8 автомобилей и 5 багги, которые обеспечат военнослужащих необходимой техникой.

По поручению президента РФ были выделены дополнительные средства, а Минпромторг России осуществил закупку и безвозмездную передачу этой партии техники для нужд специальной военной операции.

Герой России Апти Алаудинов отметил, что выражает благодарность Минпромторгу и Народному фронту за их постоянное внимание к бойцам на передовой. Он подчеркнул, что благодаря такой технике военнослужащие смогут эффективно действовать на самых сложных участках ЛБС. Также он отметил, что за три года российская промышленность значительно улучшила свои производственные возможности и теперь поставляет именно ту технику, которая необходима.

Народный фронт продолжает поддерживать военнослужащих, сражающихся на передовой. Чтобы оказать помощь бойцам, можно внести средства через сайт «Всё для Победы!», где закупается необходимая техника, амуниция и другие ресурсы для фронта.

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Источник: ОНФ