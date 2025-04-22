#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно
22 апреля
Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно
В Сочи на майских праздниках изменится режим...
Почему россияне перестали покупать новые машины
22 апреля
Почему россияне перестали покупать новые машины
Эксперт Корнев: автомобили по текущим ценам...
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
22 апреля
Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути
В багажнике советской машины часто возили...

Что возили в багажнике советского автомобиля: все для выживания в пути

В багажнике советской машины часто возили канистру с бензином и запчасти

Советский автолюбитель был не просто водителем, а настоящим многозадачным специалистом – механиком, снабженцем и стратегом в одном лице. Поэтому багажник советского автомобиля превращался в мобильный склад, мастерскую и кладовую запасов, где всегда было всё необходимое, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Что же обычно лежало в багажнике? Прежде всего, канистра с бензином, ведь бензоколонки были не везде. Часто это была металлическая канистра объемом 10 или 20 литров, снабженная шлангом или воронкой. Также обязательным атрибутом дальних поездок был набор инструментов: ключи на 10, 13 и 17, домкрат, баллонник, отвертки, молоток, а также проволока и изолента для экстренных починок. Иногда в багажнике можно было найти запасной ремень генератора или трос.

Также советские автолюбители всегда возили с собой запчасти «на всякий случай». Свечи, прокладки, шланги, лампочки, катушка зажигания, предохранители – всё это лежало под рукой, чтобы не искать по трассе в случае поломки. Бывалые автомобилисты даже возили запасной бензонасос, чтобы в любой момент можно было починить машину и продолжить путь. Важным элементом путешествия также были насосы (ножные или ручные). Запаска, как правило, лежала отдельно под ковриком или прямо в багажнике.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроме технических принадлежностей в багажнике можно было найти провиант и термос с чаем или кипятком. В багажнике часто можно было найти одеяло или плед, складной стул, топор и трос: стул – для отдыха в дороге, топор – на случай, если дерево упадет на трассу, а трос был всегда под рукой – «вдруг кого тащить» или самому просить о помощи.

Багажник советского автомобиля был настоящей капсулой выживания. В нем было все, чтобы починиться, согреться, перекусить и дотянуть до ближайшей цивилизации.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Симановский Альберт/Фотохроника ТАСС
Количество просмотров 2
22.04.2025 
Фото:Симановский Альберт/Фотохроника ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0