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Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно
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Парковки в Сочи будут временно работать бесплатно

В Сочи на майских праздниках изменится режим работы платных парковок

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи известил о временных изменениях в работе платных парковок и ограничениях движения в связи с майскими праздниками и мероприятиями, посвященными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Платные парковки в городе будут временно работать бесплатно. 29 апреля 2025 года, в День поминовения усопших (Радоница) за парковку авто плата взиматься не будет.

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С 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года парковка также будет бесплатной.

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В центральной части города в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы, будут действовать ограничения. С 5 по 10 мая будет закрыта для парковки Театральная площадь. 7 и 9 мая ограничения затронут улицу Театральную (в районе проезда за Зимним театром), а 8 мая — улицы Конституции СССР (на участке от Парковой до Несебрской) и Несебрскую.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: «Ъ»

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Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
22.04.2025 
Фото:ТАСС/ Виктор Клюшкин
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