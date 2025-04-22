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С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%
22 апреля
С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%
Доцент Ермилова: утильсбор на авто для продажи...

С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%

Доцент Ермилова: утильсбор на авто для продажи может доходить до 660 тыс. рублей

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С 1 мая в России начнет действовать новая система расчета утилизационного сбора, что приведет к заметному росту цен на автомобили, напомнила эксперт Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Как пояснила специалист, резкого скачка цен в мае ожидать не стоит – на складах у дилеров ещё остаются партии автомобилей, ввезенных по прежним условиям.

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Однако, по мере распродажи этих запасов, ближе к осени можно ожидать ощутимое подорожание — на 10–15%, а в случае с отдельными марками рост может составить до 20–25%, особенно для авто, поставляемых через параллельный импорт, включая поставки из Беларуси и Киргизии.

Экономист отметила, что повышение коснется как новых автомобилей, так и подержанных, особенно тех, что ввозятся из-за рубежа. Утилизационный сбор для машин, предназначенных для продажи, уже сегодня может достигать 660 тысяч рублей. При этом для авто, приобретаемых в личное пользование, сбор значительно ниже и зависит от возраста транспортного средства.

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Ермилова добавила, что льготные условия возможны в случае, если автомобиль сразу регистрируется и не перепродается в течение года.

По её словам, увеличение утильсбора почти неизбежно приведет к снижению покупательского интереса. Для покупателей, планирующих обновить транспорт в ближайшее время, эксперт рекомендует обратить внимание на текущие складские остатки, пока они доступны.

Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 18
22.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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