Стало понятно, где искать выгодные распродажи новых авто и в чём подвох

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Автоэксперт Евгений Житнухин рассказал, что треть дилеров китайских брендов в России сейчас проводят распродажи, предлагая скидки в среднем от 5 до 10%.

Однако на менее востребованные комплектации скидки могут доходить до 20%, особенно у марок, сокращающих дилерскую сеть или распродающих машины 2023 года выпуска. Так, автомобили Kaiyi прошлых лет продаются со снижением цены на 600–800 тысяч рублей.

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Чтобы найти такие предложения, Житнухин рекомендует обзванивать дилеров самостоятельно или использовать маркетплейсы. Также стоит сравнивать условия у нескольких продавцов и не стесняться торговаться. Часто о скидках сообщают постоянным клиентам напрямую, но действуют они всего несколько дней, поэтому важно действовать быстро.

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Однако эксперт предупреждает: многие "выгодные" акции привязаны к покупке в кредит. Высокие ставки и навязанные допуслуги могут значительно увеличить итоговую стоимость автомобиля. В результате обещанная выгода может оказаться мнимой, особенно с учётом затрат на обслуживание и запчасти.

По словам Житнухина, текущие скидки – временное явление. Как только складские остатки будут распроданы, цены на новые автомобили вырастут и это негативно скажется на спросе.

Источник: «Прайм»

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Алексеева Елена
Фото:freepik/senivpetro
Количество просмотров 1
21.04.2025 
Фото:freepik/senivpetro
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