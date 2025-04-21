Стало понятно, где искать выгодные распродажи новых авто и в чём подвох

Евгений Житнухин: распродажи новых машин могут быть не так выгодны, как кажется

Автоэксперт Евгений Житнухин рассказал, что треть дилеров китайских брендов в России сейчас проводят распродажи, предлагая скидки в среднем от 5 до 10%.

Однако на менее востребованные комплектации скидки могут доходить до 20%, особенно у марок, сокращающих дилерскую сеть или распродающих машины 2023 года выпуска. Так, автомобили Kaiyi прошлых лет продаются со снижением цены на 600–800 тысяч рублей.

Чтобы найти такие предложения, Житнухин рекомендует обзванивать дилеров самостоятельно или использовать маркетплейсы. Также стоит сравнивать условия у нескольких продавцов и не стесняться торговаться. Часто о скидках сообщают постоянным клиентам напрямую, но действуют они всего несколько дней, поэтому важно действовать быстро.

Однако эксперт предупреждает: многие "выгодные" акции привязаны к покупке в кредит. Высокие ставки и навязанные допуслуги могут значительно увеличить итоговую стоимость автомобиля. В результате обещанная выгода может оказаться мнимой, особенно с учётом затрат на обслуживание и запчасти.

По словам Житнухина, текущие скидки – временное явление. Как только складские остатки будут распроданы, цены на новые автомобили вырастут и это негативно скажется на спросе.

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Источник: «Прайм»