В России отрабатывают технологию нового кроссовера 4x4

«Автотор»: в Калининграде начинают тестовое производство кроссовера Kaiyi X7 4x4

Компания «Автотор» приступила к тестовому производству нового кроссовера Kaiyi X7, адаптированного для российского рынка.

Флагманская модель получила полноприводную (AWD) версию, специально разработанную для российских условий. В процессе подготовки к массовому производству идет настройка конвейерной линии и оборудование для сборки. Ожидается, что серийное производство начнется в конце лета 2025 года.

Kaiyi X7

Система полного привода Kaiyi X7 AWD оснащена интеллектуальным управлением, которое автоматически перераспределяет крутящий момент между передней и задней осями, достигая соотношения 50:50 в зависимости от дорожных условий, что улучшает проходимость и управляемость автомобиля.

Кроме того, новый кроссовер получит современное оснащение, включая голосовое управление, встроенные сервисы Android Auto и Apple CarPlay, систему камер кругового обзора HD 540° с функцией «прозрачного капота» и телематические сервисы для удаленного контроля функций автомобиля через Kaiyi Connect.

Также будет оптимизирована система подвески для улучшения комфорта и снижения вибраций.

Для Kaiyi X7 AWD предусмотрены новые оттенки кузова, а в интерьере – два новых варианта отделки.

Информация о комплектациях, оснащении и стоимости будет представлена ближе к началу продаж.

Kaiyi X7, также известный как Kaiyi X7 Kunlun, имеет длину кузова 4,7 метра, под капотом переднеприводных машин российской сборки бензиновые турбомоторы 1.6 (186 л.с.) и 2.0 (238 л.с.), работающие в паре с 7-ступенчатым роботом. Что будет у полноприводных машин, пока неизвестно.

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Источник: «Автотор»