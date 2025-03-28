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Сваривают роботы: «Автотор» обновляет производство

Завод «Автотор» выпустил первый кузов на новой роботизированной линии сварки

BAIC, Kaiyi, SWM, Forthing, Jetour и собственные бренды Амбертрак и Амберавто с оригинальным электрокаром Amber L7 – таков краткий перечень того, что сейчас выпускает калининградский завод «Автотор». На предприятии обновляют оборудование: пресс-служба сообщила о выпуске первого тестового кузова на новой роботизированной линии сварки.

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Новая сварочная линия «Автотора»

  • Высокая автоматизация благодаря применению высокоточных сварочных роботов.
  • Возможность быстрой перенастройки для сварки различных моделей на одной платформе.
  • Производительность – до 80 тысяч кузовов в год.
  • Соответствие высоким стандартам международной системы менеджмента качества.

Сообщается, что первый тестовый кузов успешно прошел комплексную проверку. В том числе – ультразвуковой контроль швов, замеры в лаборатории, тестирование методом разрушающего контроля, проверку коррозийной стойкости. По результатам проведена завершающая настройка параметров оборудования.

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Кроме того, сейчас «Автотор» модернизирует и окрасочное производство: перезапустили роботизированное оборудование для нанесения грунта, эмали и лака, провели тестовую окраску первых кузовов с новой линии сварки и внедрили в процесс лакокрасочные материалы российского производства. Проверка также оказалась успешной: получено соответствие стандартам с учетом адаптации к российским условиям.

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Источник: «Автотор»

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
28.03.2025 
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