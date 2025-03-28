Сваривают роботы: «Автотор» обновляет производство

Завод «Автотор» выпустил первый кузов на новой роботизированной линии сварки

BAIC, Kaiyi, SWM, Forthing, Jetour и собственные бренды Амбертрак и Амберавто с оригинальным электрокаром Amber L7 – таков краткий перечень того, что сейчас выпускает калининградский завод «Автотор». На предприятии обновляют оборудование: пресс-служба сообщила о выпуске первого тестового кузова на новой роботизированной линии сварки.

Новая сварочная линия «Автотора»

Высокая автоматизация благодаря применению высокоточных сварочных роботов.

Возможность быстрой перенастройки для сварки различных моделей на одной платформе.

Производительность – до 80 тысяч кузовов в год.

Соответствие высоким стандартам международной системы менеджмента качества.

Сообщается, что первый тестовый кузов успешно прошел комплексную проверку. В том числе – ультразвуковой контроль швов, замеры в лаборатории, тестирование методом разрушающего контроля, проверку коррозийной стойкости. По результатам проведена завершающая настройка параметров оборудования.

Кроме того, сейчас «Автотор» модернизирует и окрасочное производство: перезапустили роботизированное оборудование для нанесения грунта, эмали и лака, провели тестовую окраску первых кузовов с новой линии сварки и внедрили в процесс лакокрасочные материалы российского производства. Проверка также оказалась успешной: получено соответствие стандартам с учетом адаптации к российским условиям.

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Источник: «Автотор»