Сваривают роботы: «Автотор» обновляет производство
BAIC, Kaiyi, SWM, Forthing, Jetour и собственные бренды Амбертрак и Амберавто с оригинальным электрокаром Amber L7 – таков краткий перечень того, что сейчас выпускает калининградский завод «Автотор». На предприятии обновляют оборудование: пресс-служба сообщила о выпуске первого тестового кузова на новой роботизированной линии сварки.
Новая сварочная линия «Автотора»
- Высокая автоматизация благодаря применению высокоточных сварочных роботов.
- Возможность быстрой перенастройки для сварки различных моделей на одной платформе.
- Производительность – до 80 тысяч кузовов в год.
- Соответствие высоким стандартам международной системы менеджмента качества.
Сообщается, что первый тестовый кузов успешно прошел комплексную проверку. В том числе – ультразвуковой контроль швов, замеры в лаборатории, тестирование методом разрушающего контроля, проверку коррозийной стойкости. По результатам проведена завершающая настройка параметров оборудования.
Кроме того, сейчас «Автотор» модернизирует и окрасочное производство: перезапустили роботизированное оборудование для нанесения грунта, эмали и лака, провели тестовую окраску первых кузовов с новой линии сварки и внедрили в процесс лакокрасочные материалы российского производства. Проверка также оказалась успешной: получено соответствие стандартам с учетом адаптации к российским условиям.
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Источник: «Автотор»