Глава АВТОВАЗа сообщил об уровне локализации внедорожника Niva Legend. Есть чем гордиться

Максим Соколов: Средняя локализация автомобилей Lada превышает 90%

Средний уровень локализации автомобилей бренда Lada на данный момент превышает 90%, сообщил генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов в ходе финансового форума «Просто капитал».

В частности, для модели Нива этот показатель составляет 99,5%, а для Niva Legend и все 99,8%.

Соколов отметил, что сегодня АВТОВАЗ не уступает не только китайским, но и мировым автопроизводителям в сегменте автомобилей классов B и B+, и предприятие уверено в своем потенциале и готово к дальнейшей жесткой конкуренции.

Он подчеркнул, что на линии сварки для модели Granta уровень роботизации достигает 84%, что ставит предприятие на один уровень с ведущими мировыми автозаводами, в том числе из Китая и Японии. Это позволяет компании обеспечивать высокое качество и большие объемы производства, что важно для конкурентоспособности.

По словам главы компании, на производственных мощностях АВТОВАЗа работает более 1,3 тысячи роботов. Это способствует улучшению качества и увеличению производительности, позволяя заводу успешно конкурировать на международном рынке.

Недавно в «Сколково» разработали новые светодиодные модули для Lada Vesta. Их создало отечественное предприятие, чтобы не нарушать патенты прежнего поставщика, немецкой компании Hella.

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Источник: ТАСС