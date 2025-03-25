Нива Тайга выходит на рынок — вот что известно об этом внедорожнике

Компания «Промтех» выведет на рынок внедорожники Niva Тайга и Niva Тайга Трофи

Нижегородская компания «Промтех» готовит к выводу на рынок внедорожники Niva Тайга и ее более продвинутую версию Niva Тайга Трофи. Источник сообщает, что обе модификации появятся в продаже уже весной 2025 года. При этом заказы на автомобили принимают с февраля.

Интересно, что имя Тайга когда-то использовалось для Нивы самим АВТОВАЗом – так собирались назвать модернизированную модель на этапе эволюции из ВАЗ-2121 в ВАЗ-21213. Но тогда название не прижилось, а вот теперь... И да, нижегородские внедорожники спроектированы на базе той же серийной Lada Niva Legend.

Базовая Niva Тайга (на фото) отличается новым обвесом из ударопрочного пластика, светодиодной оптикой, усиленной подвеской и внедорожными шинами. А Тайга Трофи дополнительно комплектуется электрической лебедкой, шинами с еще более развитым протектором и полноразмерной запаской на оригинальном кронштейне на корме.

Судя по информации на официальном сайте разработчика, прайс на эти машины успел претерпеть изменения. Нынешняя цена на внедорожник Niva Тайга стартует с 1,6 млн рублей, тогда как месяц назад она составляла 1 545 000 рублей. При этом прямой конкурент в лице Нивы Бронто по-прежнему оценивается АВТОВАЗом в 1 487 000 рублей, а стандартная Нива Легенд стоит от 1 059 000 рублей.

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Источник: Автопоток, Промтех