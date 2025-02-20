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Новый внедорожник Нива Тайга показали на видео
Компания «Промтех» представила внедорожник Нива...

Новый внедорожник Нива Тайга показали на видео

Компания «Промтех» представила внедорожник Нива Тайга для тяжелого бездорожья

Расположенная в Нижнем Новгороде компания «Промтех», прежде всего известная своими каркасно-панельными фургонами Granta Kub, Largus Kub и Niva Legend Kub, разработала новую модификацию классического внедорожника Niva Legend. Новинка получила название Нива Тайга и позиционируется она как автомобиль для тяжелого бездорожья.

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Список доработок напоминает заводскую Ниву Bronto – эта разработанная в Тольятти модификация сейчас официально входит в модельный ряд Lada. В нижегородском же варианте модернизация ходовой части выглядит так:

  • усиление лонжеронов;
  • установка усиленных передних и задних амортизаторов;
  • установка усиленных пружин;
  • замена реактивных тяг на усиленные;
  • лифт передней и задней подвески;
  • усиление заднего моста;
  • замена переднего и заднего карданов;
  • установка редукторов с блокировкой дифференциала и другим передаточным отношением;
  • установка «грязевых» шин размерностью 205/75 R15.

Внешне машина узнается по выросшему дорожному просвету (величину лифта производитель не уточняет) и по оригинальному обвесу из тисненого пластика (по данным компании, используется прочный композит): накладки-расширители арок, решетка радиатора с укрупненными сотами и бамперы с интегрированными противотуманками и закладными под установку лебедки. Можно заказать и полноценный силовой бампер.

Стандартные галогеновые фары заменены на светодиодные, имеющие сертификат соответствия; кузов оборудован рейлингами и подножками. Багажник теперь можно открыть снаружи (в стандарте есть лишь рычажок под левой рукой водителя): под накладкой плафона освещения заднего номера появилась кнопка. Салон изменен минимально: в качестве опции предлагаются оригинальная обивка сидений и рычага КПП.

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Нива Тайга уже доступна к заказу, и она действительно выглядит как прямой конкурент хорошо известного внедорожника Нива Бронто, который АВТОВАЗ производит силами дочернего предприятия «ВИС-Авто». Заметим, что цены на нижегородскую Ниву Тайга начинаются от 1 545 000 рублей, а на тольяттинскую Ниву Бронто – от 1 487 000 рублей. При этом стандартная Нива Легенд стоит от 1 059 000 рублей.

Источник: Промтех, Русские автомобили

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
20.02.2025 
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+48