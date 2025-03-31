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Дилеры объяснили увеличение спроса на автомобили Lada с пробегом в феврале

Автостат»: подержанные Lada выбирают за простоту ремонта и доступность запчастей

По данным агентства «Автостат», в феврале 2025 года рост продаж на вторичном авторынке России зафиксирован только у автомобилей марки Lada – рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

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Особенно выделяется модель Lada Granta, продажи которой выросли на 10,9%.

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Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», объясняет этот рост, несмотря на наличие новых автомобилей этой марки, доступной ценой на популярные модели Lada.

Дополнительным преимуществом при выборе подержанной Лады являются простота обслуживания, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта.

Почти всю жизнь простоявшую в гараже 35-летнюю «девятку» продают всего за 400 000 рублей. Такое объявление разместили на одном из классифайдов.

Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
Количество просмотров 19
31.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ/Depositphotos
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...
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