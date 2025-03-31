Дилеры объяснили увеличение спроса на автомобили Lada с пробегом в феврале

Автостат»: подержанные Lada выбирают за простоту ремонта и доступность запчастей

По данным агентства «Автостат», в феврале 2025 года рост продаж на вторичном авторынке России зафиксирован только у автомобилей марки Lada – рост на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Особенно выделяется модель Lada Granta, продажи которой выросли на 10,9%.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр», объясняет этот рост, несмотря на наличие новых автомобилей этой марки, доступной ценой на популярные модели Lada.

Дополнительным преимуществом при выборе подержанной Лады являются простота обслуживания, доступность запчастей и возможность самостоятельного ремонта.

Почти всю жизнь простоявшую в гараже 35-летнюю «девятку» продают всего за 400 000 рублей. Такое объявление разместили на одном из классифайдов.

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Источник: «Автостат»