Эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили у россиян

«СберАвто»: самыми популярными брендами на вторичке РФ стали Lada, Kia и Toyota

Российский рынок автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый спрос, особенно в зимний период. Данные сервиса «СберАвто» позволяют составить достаточно ясную картину предпочтений российских автолюбителей при выборе подержанного транспортного средства.

Анализ данных показывает, что предпочтения россиян в этом сегменте рынка достаточно стабильны и обусловлены сочетанием факторов: цены, надежности, доступности запчастей и сервисного обслуживания.

Безусловным лидером среди брендов автомобилей с пробегом зимой 2024 года стала Lada, на которую пришлось 13% всех сделок. Популярность моделей Lada Granta (медианная цена 800 тыс. рублей) и Lada Vesta (медианная цена 1,1 млн рублей) подтверждает ориентацию значительной части покупателей на бюджетный сегмент.

На втором и третьем местах расположились Kia (9%) и Toyota (7%) соответственно. Hyundai (6%) и Volkswagen (5%), заняли четвертое и пятое места. Самыми востребованными моделями стали Kia Rio (медианная цена покупки — 910 тыс. рублей), Hyundai Solaris (медианная цена покупки — 900 тыс. рублей) и Ford Focus (медианная цена покупки — 720 тыс. рублей).

Подавляющее большинство сделок (92%) приходится на автомобили с пробегом, что говорит о высокой ценности и привлекательности данного сегмента рынка. Более половины проданных автомобилей (53%) не старше десяти лет, а 27% — не старше пяти лет. Средняя цена покупки подержанного автомобиля достигла 1,3 млн рублей, что наглядно демонстрирует тенденцию к росту цен на рынке в связи с общим ростом стоимости автомобилей. Для сравнения, средняя цена новых автомобилей составила 2,1 млн рублей.

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Источник: Известия