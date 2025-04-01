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Lada Vesta получит новые светодиодные фары (видео)

Минпромторг: в «Сколково» разработали новые светодиодные модули для Lada Vesta

Российская компания импортозаместила важный компонент автомобиля Lada Vesta. Являющееся резидентом «Сколково» НПП «Лосев» разработало и запустило в производство светодиодные модули для фар этой модели автомобиля.

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Один из источников со ссылкой на представителя предприятия сообщает, что модули «фактически были переизобретены», чтобы не нарушать патенты прежнего поставщика, немецкой компании Hella. Продукцию НПП «Лосев» отгружает входящему в ОАТ заводу «Автосвет», где их устанавливают в производимые фары и поставляют на конвейер АВТОВАЗа.

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В структуре «Сколково» НПП «Лосев» носит статус малой технологической компании. Предприятие проектирует и производит электронику и оптику, создает светотехнику для автомобилей и занимается реинжинирингом. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что локализация световых модулей для производства автомобилей АВТОВАЗа проведена компанией успешно.

Источник: Минпромторг России, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 45
01.04.2025 
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