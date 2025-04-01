Lada Vesta получит новые светодиодные фары (видео)

Минпромторг: в «Сколково» разработали новые светодиодные модули для Lada Vesta

Российская компания импортозаместила важный компонент автомобиля Lada Vesta. Являющееся резидентом «Сколково» НПП «Лосев» разработало и запустило в производство светодиодные модули для фар этой модели автомобиля.

Один из источников со ссылкой на представителя предприятия сообщает, что модули «фактически были переизобретены», чтобы не нарушать патенты прежнего поставщика, немецкой компании Hella. Продукцию НПП «Лосев» отгружает входящему в ОАТ заводу «Автосвет», где их устанавливают в производимые фары и поставляют на конвейер АВТОВАЗа.

В структуре «Сколково» НПП «Лосев» носит статус малой технологической компании. Предприятие проектирует и производит электронику и оптику, создает светотехнику для автомобилей и занимается реинжинирингом. Пресс-служба Минпромторга сообщила, что локализация световых модулей для производства автомобилей АВТОВАЗа проведена компанией успешно.

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Источник: Минпромторг России, Автопоток