Вся оптика на обновленной Весте будет диодной (фото)

Предсерийные автомобили сфотографировали ночью. Вероятно, такие фары будут в топ-версиях.

Материалы по теме Lada Vesta с фарами Renault Logan? Первое изображение

В рамках подготовки запуска в серию обновленного семейства Lada Vesta прототипы продолжают накатывать тестовые километры по российским дорогам, а чаще всего их можно заметить в Тольятти недалеко от АВТОВАЗа. Новая порция снимков сделана у заводских проходных, на сей раз закамуфлированные седан и универсал попали в объектив камеры в ночное время.

Снимки не отличаются высоким качеством, однако на них хорошо видна светотехника автомобилей. Характер свечения фар и фонарей указывает на то, что в них используются светодиоды, делает вывод сообщество Avtograd news в посте с фотографиями. Вероятно, светодиодной будет оптика в топ-версиях, а бюджетные комплектации оснастят простыми галогенными фарами. По предварительным данным, фары обновленное семейство Весты унаследует от новых Logan и Sandero.

Возможны пересечения с «родственным» брендом и по салону: экран мультимедийного центра на недавних снимках также напоминает использующийся в новых Logan и Sandero (хотя отдельные сообщения говорят о том, что у Весты дисплей будет более крупным, с вертикальной ориентацией), а климатический блок, согласно инсайдерским данным, на Весту перекочует с кроссовера Renault Arkana.

Кроме того, в интерьере ожидается новая комбинация приборов (два колодца вместо трех с дисплеем маршрутного компьютера между ними), иная обивка сидений и измененный дизайн дверных карт. Внешне, помимо освеженных передней и задней частей, новую Весту можно будет узнать по оригинальным колесным дискам.

Ожидается и обновление по силовому агрегату: по неофициальным данным, «старший» мотор 1.8 получит иной индекс (сейчас ВАЗ-21179, а будет ВАЗ-21178), два фазовращателя и увеличенную отдачу: 135 л.с. (вместо 122 л.с.) и 175 Нм (против 170 Нм сейчас). В серию Lada Vesta FL попадет не ранее начала 2022 года.

Фото: ВКонтакте/Avtograd news