Опубликованы фото салона новых Renault Logan и Sandero

Обновлений в интерьере не меньше, чем во внешности.

Материалы по теме Новые Logan и Sandero — первые официальные фото

Теперь мы знаем, как выглядит передняя часть салона новых Логана и Сандеро, построенных на платформе CMF-B, которая позаимствована у Renault Clio и Nissan Micra. Любительские снимки опубликовал ресурс Cochespias. На них видно, что отказ от прежней архитектуры B0 повлек за собой не только чисто техническое обновление и кардинальное изменение внешности, но и давно ожидаемое «перерождение» интерьера.

Комбинация приборов теперь состоит не из трех колодцев, а из двух с дисплеем маршрутного компьютера между ними. Графика приборов похожа на прежнюю, а вот вместо традиционной для нынешних машин оранжевой подсветки теперь белая. Козырек над комбинацией и ее кайма визуально перекликаются с дефлекторами — это вытянутые, чуть угловатые, близкие к прямоугольным формы.

Над передней панелью высится дисплей мультимедийной системы, под которым располагаются центральные дефлекторы, а еще ниже — блок климатической установки с тремя шайбами.

Обращает на себя внимание селектор механической коробки передач — судя по на рукоятке, это шестиступенчатая трансмиссия, со схемой включения, как на Renault Duster. Напомним, сейчас у Logan и Sandero МКП имеет пять ступеней.

Новые Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway, которые у нас традиционно продаются под маркой Renault, будут официально представлены 29 сентября 2020 года.

Нынешнее же поколение Logan получило в июне новую версию Technology — со средним уровнем оснащения, но дополненным мультимедийной системой.

Фото: Cochespias.