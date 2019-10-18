Началась сборка Renault Logan в новой версии

Это будет некий средний уровень оснащения, но дополненный мультимедийной системой, ранее доступной лишь в топовой комплектации.

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В ближайшем будущем у седанов Renault Logan появится еще одна комплектация — она именуется Technology и содержит под капотом бензиновый двигатель Nissan Н4М, развивающий 113 л.с. АВТОВАЗ уже начал сборку таких автомобилей на заводе в Тольятти, сообщает AvtoVAZ News. По информации источника, версия будет лимитированной, что означает, что выпускать ее будут непродолжительное время.

Мотор Н4М уже есть в российской гамме Logan — такие машины предлагаются в паре с механической коробкой передач (кроме того, АВТОВАЗ устанавливает такие двигатели собственной сборки на модели Lada Vesta и XRAY Cross — на них мотор работает в паре с вариатором Jatco), а оснащение версии Technology будет включать противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, две подушки безопасности, кондиционер, центрзамок с ДУ, обогрев лобового стекла, зеркал и сидений, электрорегулировка зеркал, складываемое по частям заднее сиденье, а также мультируль и мультимедийный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками.

Таким образом, нас ждет некий средний уровень оснащения, но дополненный мультимедийкой, которая ранее была доступна только в топовой комплектации Drive или в средней Life за доплату в 16 000 рублей. Цена варианта Technology пока официально не объявлена. Нынешние цены на Logan начинаются от 625 000 рублей за базовую версию Access и до 861 000 рублей без учета доплаты за опциональные пакеты.

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Фото: Renault