Обновленная Lada Vesta - со светодиодными фарами (ночное видео)

Свет гораздо более сильный, чем у Весты сейчас, с обычными фарами.

Материалы по теме Вся оптика на обновленной Весте будет диодной (фото)

Видеозаписи, посвященные дорожным испытаниям обновленного семейства Весты, именуемого Vesta FL (FL — facelift), опубликованы в Сети. На сей раз в кадр попались универсалы (чаще всего на дорогах фото- и видеокамеры очевидцев ловят именно их), перемещающиеся по улицам Тольятти в темное время суток.

На этих кадрах хорошо видно, как работает светотехника испытуемых машин — свет серьезно отличается от того, который выдает нынешняя Веста. Все дело в том, что оптика — полностью светодиодная, пишет Avtograd News: фары, фонари, противотуманки и даже подсветка номера — все элементы выполнены с применением светодиодов.

Стоит отметить, что свет фар получился заметно более ярким по сравнению с текущим исполнением. Ранее сообщалось, что Vesta FL, вероятно, получит фары от нового семейства Renault Logan/Sandero. Пока не уточняется, в каких комплектациях свет у Весты будет диодным — возможно, только в дорогих версиях.

По предварительным данным, в максимальной комплектации у обновленной Весты будут зеркала с электроприводом и индикаторами слепых зон, парктроники спереди и сзади, омыватели фар.

Кроме того, экран ММС будет выступающим над панелью (предположительно — вертикальным), а также поручни дверей станут другими.

Видео: ВКонтакте / Avtograd News